Який вигляд має молодша донька Олі Фреймут (фото)

Колишня телеведуча оприлюднила фото своєї 8-річної дочки Євдокії. Таким чином вона повідомила, що дівчинка вступила до "Пласту".

Related video

Оля Фреймут поділилася з підписниками зворушливим сімейним моментом. У неділю, 21 вересня, телеведуча опублікувала в Instagram фото з молодшою донькою Євдокією, якій вісім років.

Донька Олі Фреймут – Євдокія Фото: Instagram

Зіркова мама розповіла, що дівчинку прийняли до британського осередку української скаутської організації "Пласт". Там об’єднують дітей і дорослих навколо цінностей патріотичного виховання. Фреймут додала короткий, але теплий підпис: "Горді. Євдокію взяли в Пласт".

8-річна донька Фреймут Євдокія Фото: Instagram

Де живе Ольга Фреймут під час війни

З початку повномасштабної війни Оля Фреймут разом із сином Валерієм та донькою Євдокією проживає у Лондоні. Дітей вона виховує разом зі своїм чоловіком, телевізійним продюсером Володимиром Локотком. Час від часу сім’я навідується в Україну.

Старша донька зірки, Злата Мітчелл, наразі мешкає у США, де навчається, але теж іноді приїжджає додому.

Крім того, у Великій Британії Фреймут започаткувала власну справу — курси сучасного етикету.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

19-річна донька Ольги Фреймут Злата Мітчел приїжджала в Україну на літні канікули.

Фреймут показала, як проводить час в Україні із сестрою Юлією та доньками — Златою і Євдокією.

Крім того, колишня телеведуча показала, як жорстко мобілізовують її оператора.