Ольга Фреймут з доньками повернулася до України: який вигляд має сестра зірки (фото)
Телеведуча Ольга Фреймут, яка живе під час війни за кордоном, приїхала в Україну. Зірка "Ревізора" відвідала Львів, Стрий та рідний Новий Розділ.
Знаменитість поділилась фотографіями, зробленими під час поїздки додому. Зокрема, Фреймет показала, як проводить час із сестрою Юлією та доньками — Златою і Євдокією.
Ведуча, яка під час повномасштабної війни мешкає у Лондоні, завітала на Львівщину. Там вона провела дні з родиною. На фото видно, як Ольга Фреймут прогулюється, обідає в ресторані та проводить час з рідними.
Зокрема, Ольга показала свою сестру Юлію за обідом. Жінка дуже схожа на зіркову родичку.
Також зірка "Ревізора" показала меншу доньку Євдокію, яка бавилася з рудим кошеням вдома.
Де живе Ольга Фреймут під час війни
Від початку великої війни в Україні ведуча мешкає із сином Валерієм і донькою Євдокією у Лондоні, Велика Британія. Дітей зірка екрану виховує разом з телевізійним продюсером Володимиром Локотком. Іноді родина приїжджає в Україну. Тим часом старша донька Фреймут Злата Мітчелл живе і навчається у Штатах і також навідується інколи до рідної країни.
Зокрема, Ольга відкрила власний бізнес у Великій Британії, а саме курси сучасного етикету.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ольга Фреймут зізналася, що в її чоловіка Володимира Локотка є російський паспорт, проте той ним начебто не користується.
- Ведуча показала рідкісний кадр меншої доньки Євдокії, яка живе в Лондоні.
Крім того, знаменитість розповідала, що її рідний брат служить у батальйоні "Аратта", який входить до складу ГУР.