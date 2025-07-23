Ольга Фреймут с дочками вернулась в Украину: как выглядит сестра звезды (фото)

Телеведущая Ольга Фреймут, которая живет во время войны за границей, приехала в Украину. Звезда "Ревизора" посетила Львов, Стрый и родной Новый Раздел.

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Знаменитость поделилась фотографиями, сделанными во время поездки домой. В частности, Фреймет показала, как проводит время с сестрой Юлией и дочерьми — Златой и Евдокией.

Ведущая, которая во время полномасштабной войны живет в Лондоне, посетила Львовскую область. Там она провела дни с семьей. На фото видно, как Ольга Фреймут прогуливается, обедает в ресторане и проводит время с родными.

Ольга Фреймут в Украине Фото: freimutolia\Instagram

В частности, Ольга показала свою сестру Юлию за обедом. Женщина очень похожа на звездную родственницу.

Сестра Ольги Фреймут Фото: freimutolia\Instagram

Также звезда "Ревизора" показала младшую дочь Евдокию, которая играла с рыжим котенком дома.

Дочь Ольги Фреймут Фото: freimutolia\Instagram

Где живет Ольга Фреймут во время войны

С начала большой войны в Украине ведущая живет с сыном Валерием и дочерью Евдокией в Лондоне, Великобритания. Детей звезда экрана воспитывает вместе с телевизионным продюсером Владимиром Локотком. Иногда семья приезжает в Украину. Между тем старшая дочь Фреймут Злата Митчелл живет и учится в Штатах и также наведывается иногда в родную страну.

В частности, Ольга открыла собственный бизнес в Великобритании, а именно курсы современного этикета.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ольга Фреймут призналась, что у ее мужа Владимира Локотко есть российский паспорт, однако тот им якобы не пользуется.

Ведущая показала редкий кадр младшей дочери Евдокии, которая живет в Лондоне.

Кроме того, знаменитость рассказывала, что ее родной брат служит в батальоне "Аратта", который входит в состав ГУР.