"Змушують бути героєм": Ольга Фреймут показала, як жорстко мобілізовують її оператора (відео)
Колишня телеведуча Ольга Фреймут оприлюднила відео, де працівники ТЦК та поліції силою заштовхують чоловіка в автомобіль. За її словами, на кадрах примусово мобілізують її колишнього оператора з Нового Роздолу Львівської області.
На кадрах, які опублікувала Фреймут в Instagram, люди у формі запихають чоловіка в мікроавтобус, він усіма силами опирається й кричить "Рятуйте". Очевидці намагаються втрутитися, але марно. Телеведуча зазначила, що знає мобілізованого особисто.
"Це мій колишній оператор, в 14 років вже знімали з ним новини Нового Роздолу. У Палаці культури. Тепер я дивлюся на ці кадри й думаю: коли тебе примусово змушують ось так бути героєм, чи станеш ти таким? Чи можна насилу любити? Чи можна насилу служити?" — написала Ольга Фреймут.
Зірка екрану висловила своє обурення методами проведення мобілізації та підкреслила болючість цієї ситуації для неї особисто.
Без права на гідність
Ольга Фреймут не назвала імені чоловіка з відео та не надала додаткових деталей інциденту. "Мій найбільший біль — це ж свої так притлумлюють без права на гідність", — додала вона.
На записі зазначено, що ролик спочатку з'явився в Telegram-каналі "Підслухано Новий Розділ️ №1". Представники місцевого ТЦК, а також правоохоронці поки не прокоментували цю ситуацію.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Ольга Фреймут зізналася, що в її чоловіка Володимира Локотка є російський паспорт, проте продюсер ним начебто не користується.
- Крім того, раніше Фреймут розповідала, що її рідний брат служить у батальйоні "Аратта", який входить до складу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Також колишня телеведуча відверто розповіла про своє життя в Лондоні.