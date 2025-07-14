"Змушують бути героєм": Ольга Фреймут показала, як жорстко мобілізовують її оператора (відео)

Колишня телеведуча Ольга Фреймут оприлюднила відео, де працівники ТЦК та поліції силою заштовхують чоловіка в автомобіль. За її словами, на кадрах примусово мобілізують її колишнього оператора з Нового Роздолу Львівської області.

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На кадрах, які опублікувала Фреймут в Instagram, люди у формі запихають чоловіка в мікроавтобус, він усіма силами опирається й кричить "Рятуйте". Очевидці намагаються втрутитися, але марно. Телеведуча зазначила, що знає мобілізованого особисто.

"Це мій колишній оператор, в 14 років вже знімали з ним новини Нового Роздолу. У Палаці культури. Тепер я дивлюся на ці кадри й думаю: коли тебе примусово змушують ось так бути героєм, чи станеш ти таким? Чи можна насилу любити? Чи можна насилу служити?" — написала Ольга Фреймут.

Зірка екрану висловила своє обурення методами проведення мобілізації та підкреслила болючість цієї ситуації для неї особисто.

Без права на гідність

Ольга Фреймут не назвала імені чоловіка з відео та не надала додаткових деталей інциденту. "Мій найбільший біль — це ж свої так притлумлюють без права на гідність", — додала вона.

Мобілізація оператора Ольги Фреймут Фото: Instagram

На записі зазначено, що ролик спочатку з'явився в Telegram-каналі "Підслухано Новий Розділ️ №1". Представники місцевого ТЦК, а також правоохоронці поки не прокоментували цю ситуацію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ольга Фреймут зізналася, що в її чоловіка Володимира Локотка є російський паспорт, проте продюсер ним начебто не користується.

Крім того, раніше Фреймут розповідала, що її рідний брат служить у батальйоні "Аратта", який входить до складу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Також колишня телеведуча відверто розповіла про своє життя в Лондоні.