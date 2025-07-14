"Заставляют быть героем": Ольга Фреймут показала, как жестко мобилизуют ее оператора (видео)

Бывшая телеведущая Ольга Фреймут обнародовала видео, где работники ТЦК и полиции силой заталкивают мужчину в автомобиль. По ее словам, на кадрах принудительно мобилизуют ее бывшего оператора из Нового Роздола Львовской области.

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На кадрах, опубликованных Фреймут в Instagram, люди в форме запихивают мужчину в микроавтобус, он всеми силами сопротивляется и кричит: "Спасите". Очевидцы пытаются вмешаться, но бесполезно. Телеведущая отметила, что знает мобилизированного лично.

"Это мой бывший оператор, в 14 лет уже снимали с ним новости Нового Роздола. Во Дворце культуры. Теперь я смотрю на эти кадры и думаю: когда тебя принудительно заставляют вот так быть героем, станешь ли ты таким? Можно ли насильно любить? Можно ли насильно служить?" — написала Ольга Фреймут.

Звезда экрана выразила свое возмущение методами проведения мобилизации и подчеркнула болезненность этой ситуации для нее лично.

Без права на достоинство

Ольга Фреймут не назвала имени мужчины с видео и не предоставила дополнительных деталей инцидента. "Моя самая большая боль — это же свои так приглушают без права на достоинство", — добавила она.

Мобилизация оператора Ольги Фреймут Фото: Instagram

На записи указано, что ролик изначально появился в Telegram-канале "Підслухано Новий Розділ️ №1". Представители местного ТЦК, а также правоохранители пока не прокомментировали эту ситуацию.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ольга Фреймут призналась, что у ее мужа Владимира Локотко есть российский паспорт, однако продюсер им якобы не пользуется.

Кроме того, ранее Фреймут рассказывала, что ее родной брат служит в батальоне "Аратта", который входит в состав Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Также бывшая телеведущая откровенно рассказала о своей жизни в Лондоне.