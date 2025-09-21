Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Как выглядит младшая дочь Оли Фреймут (фото)

Оля Фреймут показала фото дочери
Бывшая телеведущая Оля Фреймут | Фото: Instagram

Бывшая телеведущая обнародовала фото своей 8-летней дочери Евдокии. Таким образом она сообщила, что девочка вступила в "Пласт".

Related video

Оля Фреймут поделилась с подписчиками трогательным семейным моментом. В воскресенье, 21 сентября, телеведущая опубликовала в Instagram фото с младшей дочкой Евдокией, которой восемь лет.

Как выглядят дети Оли Фреймут
Дочь Оли Фреймут — Евдокия
Фото: Instagram

Звездная мама рассказала, что девочку приняли в британскую ячейку украинской скаутской организации "Пласт". Там объединяют детей и взрослых вокруг ценностей патриотического воспитания. Фреймут добавила короткую, но теплую подпись: "Гордые. Евдокию взяли в Пласт".

дети Фреймут
8-летняя дочь Фреймут Евдокия
Фото: Instagram

Где живет Ольга Фреймут во время войны

С начала полномасштабной войны Оля Фреймут вместе с сыном Валерием и дочерью Евдокией проживает в Лондоне. Детей она воспитывает вместе со своим мужем, телевизионным продюсером Владимиром Локотком. Время от времени семья наведывается в Украину.

Старшая дочь звезды, Злата Митчелл, сейчас живет в США, где учится, но тоже иногда приезжает домой.

Кроме того, в Великобритании Фреймут начала собственное дело — курсы современного этикета.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, бывшая телеведущая показала, как жестко мобилизуют ее оператора.