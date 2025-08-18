Оля Фреймут показала, як правильно цілуватися (відео)

Українська телеведуча Оля Фреймут показала, як правильно цілуватися з людьми при зустрічі. Втім, знаменитість закрила можливість коментувати її навчальне відео.

У своєму TikTok Фреймут виклала короткий ролик, у якому показала, як правильно взаємодіяти з людьми під час зустрічі. Виявилося, що насправді цілувати їх не варто.

"Як правильно цілуватися при зустрічі? Поцілунок лише називається поцілунок, а насправді це дуже інтимна справа. При зустрічі ми його лише імітуємо і не торкаємося губами до шкіри нашого знайомого", — наголосила знавчиня етикету.

Цікаво, що відео Олі Фреймут набрало вже понад 280 тисяч переглядів, проте коментарів там нуль, адже знаменитість закрила можливість користувачам мережі реагувати на відео.

Оля Фреймут показала, як правильно цілуватися під час зустрічі

Зокрема, зірка "Ревізора" показала, як правильно їсти суп.

"Ложкою, звісно. Але набираємо не до себе, а від себе. Дути на суп, сьорбати — ні! Їмо так, аби не було чути, як ви їсте", — наголосила Фреймут.

Це відео набрало понад 700 тисяч переглядів, але коментувати його також не можна.

