Оля Фреймут показала, как правильно целоваться (видео)
Украинская телеведущая Оля Фреймут показала, как правильно целоваться с людьми при встрече. Впрочем, знаменитость закрыла возможность комментировать ее обучающее видео.
В своем TikTok Фреймут выложила короткий ролик, в котором показала, как правильно взаимодействовать с людьми во время встречи. Оказалось, что на самом деле целовать их не стоит.
Как целоваться
"Как правильно целоваться при встрече? Поцелуй только называется поцелуй, а на самом деле это очень интимное дело. При встрече мы его только имитируем и не прикасаемся губами к коже нашего знакомого", — отметила знаток этикета.
Интересно, что видео Оли Фреймут набрало уже более 280 тысяч просмотров, однако комментариев там ноль, ведь знаменитость закрыла возможность пользователям сети реагировать на видео.
Как есть суп
В частности, звезда "Ревизора" показала, как правильно есть суп.
"Ложкой, конечно. Но набираем не к себе, а от себя. Дуть на суп, хлебать — нет! Едим так, чтобы не было слышно, как вы едите", — подчеркнула Фреймут.
Это видео набрало более 700 тысяч просмотров, но комментировать его также нельзя.
