Оля Фреймут показала, как правильно целоваться (видео)

Украинская телеведущая Оля Фреймут показала, как правильно целоваться с людьми при встрече. Впрочем, знаменитость закрыла возможность комментировать ее обучающее видео.

В своем TikTok Фреймут выложила короткий ролик, в котором показала, как правильно взаимодействовать с людьми во время встречи. Оказалось, что на самом деле целовать их не стоит.

Как целоваться

"Как правильно целоваться при встрече? Поцелуй только называется поцелуй, а на самом деле это очень интимное дело. При встрече мы его только имитируем и не прикасаемся губами к коже нашего знакомого", — отметила знаток этикета.

Интересно, что видео Оли Фреймут набрало уже более 280 тысяч просмотров, однако комментариев там ноль, ведь знаменитость закрыла возможность пользователям сети реагировать на видео.

Оля Фреймут показала, как правильно целоваться во время встречи

Как есть суп

В частности, звезда "Ревизора" показала, как правильно есть суп.

"Ложкой, конечно. Но набираем не к себе, а от себя. Дуть на суп, хлебать — нет! Едим так, чтобы не было слышно, как вы едите", — подчеркнула Фреймут.

Это видео набрало более 700 тысяч просмотров, но комментировать его также нельзя.

