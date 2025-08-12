Получала угрозы: коллега Фреймут из "Ревизора" рассказала, чем сейчас занимается

Шеф-редактор и ведущая программы "Ревизор" Анна Жижа призналась, что сейчас работает в киноиндустрии. Впрочем, она не исключает вероятности возвращения на экраны легендарного шоу.

Анна дала мини-интервью Радио Люкс. В частности, она рассказала, что уволилась с Нового канала и посвятила себя кинематографу. Сейчас она живет и работает в Украине над сериалами и полнометражными фильмами.

Угрозы во время съемок "Ревизора"

Жижа призналась, что съемки "Ревизора" были эмоционально изнурительными, хотя на экране это могло казаться совсем иначе. Более того, на команду проекта было серьезное давление и угрозы.

"Звонили высокопоставленные чиновники, называли фамилию и говорили: "Вы понимаете, что я сделаю с вами и вашим каналом?" Но никакие угрозы не оправдались", — вспомнила Анна.

Вместе с тем, шеф-редактор "Ревизора" отметила, что лично ей никогда не предлагали взятки, а программа была настолько честной и прозрачной, что даже спустя годы нет секретов, которые уже можно рассказать зрителям.

Анна Жижа вела "Ревизор" Фото: Instagram

Возвращение "Ревизора" на экраны

Телеведущая не исключает, что это может произойти после завершения войны.

"Ресторанный бизнес снова будет нуждаться в тонусе, и программа "Ревизор" как нельзя лучше может это предоставить", — считает она.

Впрочем, придется полностью перезапустить формат и переждать, чтобы украинцы полностью "отошли" от войны.

Анна Жижа Фото: Youtube

