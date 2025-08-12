Отримувала погрози: колежанка Фреймут з "Ревізора" розповіла, чим зараз займається

Шеф-редакторка та ведуча програми "Ревізор" Анна Жижа зізналася, що наразі працює в кіноіндустрії. Втім, вона не виключає ймовірності повернення на екрани легендарного шоу.

Анна дала мініінтервʼю Радіо Люкс. Зокрема, вона розповіла, що звільнилася з Нового каналу та присвятила себе кінематографу. Наразі вона живе та працює в Україні над серіалами та повнометражними фільмами.

Погрози під час зйомок "Ревізора"

Жижа зізналася, що зйомки "Ревізорі" була емоційно виснажливими, хоча на екрані це могло здаватися зовсім інакше. Ба більше, на команду проєкту був серйозний тиск та погрози.

"Дзвонили високопосадовці, називали прізвище і казали: "Ви розумієте, що я зроблю з вами і вашим каналом?" Але жодні погрози не справдилися", — пригадала Анна.

Разом з тим, шеф-редакторка "Ревізора" наголосила, що особисто їй ніколи не пропонували хабаря, а програма була настільки чесною та прозорою, що навіть через роки немає секретів, які вже можна розповісти глядачам.

Анна Жижа вела "Ревізор"

Повернення "Ревізора" на екрани

Телеведуча не виключає, що це може статися після завершення війни.

"Ресторанний бізнес знову потребуватиме тонусу, і програма "Ревізор" якнайкраще може це надати", — вважає вона.

Втім, доведеться повністю перезапустити формат та перечекати, щоб українці повністю "відійшли" від війни.

Анна Жижа

