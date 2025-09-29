"Я не дозволяю": Alyona Alyona пояснила, чому її коханий "прикутий" до селища (відео)

Бойфренд української реперки Альони Савраненко, відомої під псевдонімом Alyona Alyona, проживає в Івано-Франківській області. Вона розповіла, що Володимир "не подорожує" і перебуває вдома "не сам".

Related video

Артистка пояснила, що не з'являється на публічних заходах у компанії свого коханого, бо він не їздить з нею у Київ, залишаючись в Івано-Франківській області. Про це відомо з її коментаря в програмі "Тур зірками", опублікованій 29 вересня.

Коментар Alyona Alyona щодо Володимира — з 5:47

"Він не подорожує. Він вдома. Він вдома не сам — є людина, за якою йому треба доглядати. Відповідно, він прикутий до своїх територіальних обставин", — розповіла Савраненко.

Вона запевнила, що підтримує свого бойфренда і їй вистачає того спілкування, яке у пари є.

"Нема чого тягти його в цей шумний Київ. Ні-ні-ні, я не дозволяю! Баба Яга проти", — зауважила реперка.

Alyona Alyona поділилась, що насолоджується буденністю в Івано-Франківській області, цінуючи спокій там. З її слів, усі місцеві вже встигли зробити фото з зіркою, тож ставляться до неї як до звичайної людини. Артистка може доглядати за клумбою, ходити з коханим по гриби або на риболовлю.

"Я розділила ці два світи. І зараз навіть я б сказала, що в душі я б подумала, в якому світі мені краще", — зізналась вона.

Савраненко уточнила, що йдеться про світ публічності, де доводиться тільки віддавати й мало отримувати, та світ "тепла й ласки", де отримуєш вдвічі більше, ніж віддаєш.

"Мені 34, я вже, знаєте, щось там думаю…", — додала вона.

Особисте життя Alyona Alyona: що відомо

Восени 2023 року українська реперка розповіла в інтерв’ю, що у стосунках з Володимиром. З її слів, бойфренд теж займається музикою, але у клубному жанрі, й спілкування розпочалося з реакцій на творчість одне одного.

На той час Савраненко проживала у 3-кімнатній квартирі Володимира, де також жив його брат зі своєю дівчиною. Пара має двох спільних котів і, зі слів артистки, першою закохалася саме вона.

У квітні минулого року реперка поділилась з підписниками у соцмережах, що проживає у селищі Вигода в Івано-Франківській області. Вона зізналась, що щаслива й надихається природою навкруги, а журналісти або термінова робота не дістають її вдома.

Нагадаємо, українська співачка Світлана Тарабарова заговорила про четверту дитину. Вона зізналась, що думає про поповнення сім’ї, але з чоловіком цю ідею ще не обговорювала.

Старша донька відомої української телеведучої Ольги Фреймут відповіла, чи збирається повертатись на батьківщину. 19-річна Злата Мітчелл зізналась, що мріяла жити у США ще з дитинства.