30 сентября 2025 года: святителя Михаила — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя работать с острыми предметами и делиться своими тайнами.

Что случилось 30 сентября?

Сегодня православная церковь почитает память святителя Михаила. Он был родом из Сирии. В X веке константинопольский патриарх Николай II отправил святителя в Корсунь, чтобы он окрестил князя Владимира. После этого святитель побывал в Киеве, где обратил в христианскую веру многих людей. Сейчас его мощи хранятся в Киево-Печерской лавре.

Что нельзя делать 30 сентября:

отказывать в помощи;

работать с острыми предметами;

делиться своими тайнами.

Народные приметы и поверья:

журавли уже улетели — к ранней и холодной зиме;

белка уже полиняла — ждите теплую зиму;

кошка прячет нос во время сна — хорошая примета.

День ангела празднуют:

Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Александра, Алексей, Петр, Семен.

Родились 30 сентября:

1841 год — Михаил Драгоманов, украинский историк, критик, публицист, общественный деятель;

1924 год — Трумен Капоте, американский писатель-прозаик, драматург, актер;

1964 год — Моника Беллуччи, итальянская актриса и модель;

1986 год — Оливье Жиру, французский футболист, чемпион мира (2018), лучший бомбардир в истории национальной сборной.

Также в этот день:

1452 год — в типографии Иоганна Гутенберга выходит в свет первая в Европе печатная книга — Библия;

1929 год — британская служба "Би-би-си" впервые проводит телетрансляцию;

2016 год — две картины общей стоимостью 100 миллионов долларов находят после того, как они были похищены из музея Ван Гога в 2002 году.

