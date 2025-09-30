30 сентября 2025 года: святителя Михаила — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя работать с острыми предметами и делиться своими тайнами.
Что случилось 30 сентября?
Сегодня православная церковь почитает память святителя Михаила. Он был родом из Сирии. В X веке константинопольский патриарх Николай II отправил святителя в Корсунь, чтобы он окрестил князя Владимира. После этого святитель побывал в Киеве, где обратил в христианскую веру многих людей. Сейчас его мощи хранятся в Киево-Печерской лавре.
Что нельзя делать 30 сентября:
- отказывать в помощи;
- работать с острыми предметами;
- делиться своими тайнами.
Народные приметы и поверья:
- журавли уже улетели — к ранней и холодной зиме;
- белка уже полиняла — ждите теплую зиму;
- кошка прячет нос во время сна — хорошая примета.
День ангела празднуют:
Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Александра, Алексей, Петр, Семен.
Родились 30 сентября:
1841 год — Михаил Драгоманов, украинский историк, критик, публицист, общественный деятель;
1924 год — Трумен Капоте, американский писатель-прозаик, драматург, актер;
1964 год — Моника Беллуччи, итальянская актриса и модель;
1986 год — Оливье Жиру, французский футболист, чемпион мира (2018), лучший бомбардир в истории национальной сборной.
Также в этот день:
1452 год — в типографии Иоганна Гутенберга выходит в свет первая в Европе печатная книга — Библия;
1929 год — британская служба "Би-би-си" впервые проводит телетрансляцию;
2016 год — две картины общей стоимостью 100 миллионов долларов находят после того, как они были похищены из музея Ван Гога в 2002 году.
