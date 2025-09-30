30 вересня 2025 року: святителя Михаїла — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна працювати з гострими предметами і ділитися своїми таємницями.

Що сталося 30 вересня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Михаїла. Він був родом із Сирії. У X столітті константинопольський патріарх Миколай II відправив святителя в Корсунь, щоб він охрестив князя Володимира. Після цього святитель побував у Києві, де навернув до християнської віри багатьох людей. Зараз його мощі зберігаються в Києво-Печерській лаврі.

Що не можна робити 30 вересня:

відмовляти в допомозі;

працювати з гострими предметами;

ділитися своїми таємницями.

Народні прикмети та повір'я:

журавлі вже полетіли — до ранньої та холодної зими;

білка вже полиняла — чекайте на теплу зиму;

кішка ховає ніс під час сну — гарна прикмета.

День ангела святкують:

Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олександра, Олексій, Петро, Семен.

Народилися 30 вересня:

1841 рік — Михайло Драгоманов, український історик, критик, публіцист, громадський діяч;

1924 рік — Трумен Капоте, американський письменник-прозаїк, драматург, актор;

1964 рік — Моніка Беллуччі, італійська актриса і модель;

1986 рік — Олів'є Жиру, французький футболіст, чемпіон світу (2018), найкращий бомбардир в історії національної збірної.

Також цього дня:

1452 рік — у друкарні Йоганна Гутенберга виходить у світ перша в Європі друкована книга — Біблія;

1929 рік — британська служба "Бі-бі-сі" вперше проводить телетрансляцію;

2016 рік — дві картини загальною вартістю 100 мільйонів доларів знаходять після того, як їх викрали з музею Ван Гога 2002 року.

Також Фокус писав календар церковних свят на вересень 2025 року.