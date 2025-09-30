30 вересня 2025 року: святителя Михаїла — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна працювати з гострими предметами і ділитися своїми таємницями.
Що сталося 30 вересня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Михаїла. Він був родом із Сирії. У X столітті константинопольський патріарх Миколай II відправив святителя в Корсунь, щоб він охрестив князя Володимира. Після цього святитель побував у Києві, де навернув до християнської віри багатьох людей. Зараз його мощі зберігаються в Києво-Печерській лаврі.
Що не можна робити 30 вересня:
- відмовляти в допомозі;
- працювати з гострими предметами;
- ділитися своїми таємницями.
Народні прикмети та повір'я:
- журавлі вже полетіли — до ранньої та холодної зими;
- білка вже полиняла — чекайте на теплу зиму;
- кішка ховає ніс під час сну — гарна прикмета.
День ангела святкують:
Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олександра, Олексій, Петро, Семен.
Народилися 30 вересня:
1841 рік — Михайло Драгоманов, український історик, критик, публіцист, громадський діяч;
1924 рік — Трумен Капоте, американський письменник-прозаїк, драматург, актор;
1964 рік — Моніка Беллуччі, італійська актриса і модель;
1986 рік — Олів'є Жиру, французький футболіст, чемпіон світу (2018), найкращий бомбардир в історії національної збірної.
Також цього дня:
1452 рік — у друкарні Йоганна Гутенберга виходить у світ перша в Європі друкована книга — Біблія;
1929 рік — британська служба "Бі-бі-сі" вперше проводить телетрансляцію;
2016 рік — дві картини загальною вартістю 100 мільйонів доларів знаходять після того, як їх викрали з музею Ван Гога 2002 року.
