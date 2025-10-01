1 октября 2025 года: Покрова Пресвятой Богородицы — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя заниматься любой тяжелой работой, а также ссориться и злословить.
Что случилось 1 октября?
Сегодня православная церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы. Это большой праздник для православной общины. По церковному преданию, в этот день в 910 году войско Аскольда осадило город Константинополь. Горожане в отчаянии стали просить Богородицу о защите. Дева Мария услышала христиан и явилась над городом, укрыв людей своим покровом, что сделало их невидимыми для врага.
Также 1 октября в Украине празднуют День казачества и День защитников и защитниц Украины.
Что нельзя делать 1 октября:
- заниматься любой тяжелой работой;
- ссориться и злословить;
- употреблять алкоголь.
Народные приметы и поверья:
- уже улетели журавли — будет ранняя зима;
- идет снег— зима будет морозной и снежной;
- на Покрову сыграть свадьбу — хорошая примета для семьи;
- какая сегодня погода, такой вся зима будет.
День ангела празднуют:
Георгий, Александр, Алексей, Иван, Николай, Михаил, Петр, Роман, Вера, Мария.
Родились в этот день:
1956 год — Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании.
Также в этот день:
1919 год — окончание польско-украинской войны (1918-1919);
1931 год — становится в строй и выпускает первый трактор Харьковский тракторный завод;
1960 год — на Запорожском автомобилестроительном заводе начинается производство серийных машин ЗАЗ-965 "Запорожец".
