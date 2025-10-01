1 октября 2025 года: Покрова Пресвятой Богородицы — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя заниматься любой тяжелой работой, а также ссориться и злословить.

Что случилось 1 октября?

Сегодня православная церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы. Это большой праздник для православной общины. По церковному преданию, в этот день в 910 году войско Аскольда осадило город Константинополь. Горожане в отчаянии стали просить Богородицу о защите. Дева Мария услышала христиан и явилась над городом, укрыв людей своим покровом, что сделало их невидимыми для врага.

Также 1 октября в Украине празднуют День казачества и День защитников и защитниц Украины.

Что нельзя делать 1 октября:

заниматься любой тяжелой работой;

ссориться и злословить;

употреблять алкоголь.

Народные приметы и поверья:

уже улетели журавли — будет ранняя зима;

идет снег— зима будет морозной и снежной;

на Покрову сыграть свадьбу — хорошая примета для семьи;

какая сегодня погода, такой вся зима будет.

День ангела празднуют:

Георгий, Александр, Алексей, Иван, Николай, Михаил, Петр, Роман, Вера, Мария.

Родились в этот день:

1956 год — Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании.

Также в этот день:

1919 год — окончание польско-украинской войны (1918-1919);

1931 год — становится в строй и выпускает первый трактор Харьковский тракторный завод;

1960 год — на Запорожском автомобилестроительном заводе начинается производство серийных машин ЗАЗ-965 "Запорожец".

