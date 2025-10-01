1 жовтня 2025 року: Покрова Пресвятої Богородиці — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна займатися будь-якою важкою роботою, а також сваритися і злословити.
Що сталося 1 жовтня?
Сьогодні православна церква святкує Покрову Пресвятої Богородиці. Це велике свято для православної громади. За церковним переказом, цього дня 910 року військо Аскольда обложило місто Константинополь. Городяни у відчаї стали просити Богородицю про захист. Діва Марія почула християн і з'явилася над містом, укривши людей своїм покровом, що зробило їх невидимими для ворога.
Також 1 жовтня в Україні святкують День козацтва та День захисників і захисниць України.
Що не можна робити 1 жовтня:
- займатися будь-якою важкою роботою;
- сваритися і злословити;
- вживати алкоголь.
Народні прикмети та повір'я:
- уже полетіли журавлі — буде рання зима;
- йде сніг — зима буде морозною і сніжною;
- на Покрову зіграти весілля — гарна прикмета для сім'ї;
- яка сьогодні погода, такою вся зима буде.
День ангела святкують:
Георгій, Олександр, Олексій, Іван, Микола, Михайло, Петро, Роман, Віра, Марія.
Народилися в цей день:
1956 рік — Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.
Також цього дня:
1919 рік — закінчення польсько-української війни (1918-1919);
1931 рік — стає до ладу і випускає перший трактор Харківський тракторний завод;
1960 рік — на Запорізькому автомобілебудівному заводі починається виробництво серійних машин ЗАЗ-965 "Запорожець".
