Остров в Европе, где в октябре можно загорать на пляже и штурмовать вулкан: где он находится

Этот остров принимает посетителей круглый год и считается одним из крупнейших в Европе. Речь идет о Сицилии, где круглый год сохраняется комфортная солнечная погода.

Related video

После того летняя палящая жара спадает, октябрь — идеальное время для отдыха в одних из самых красивых уголков Европы. Сицилия — не только самый большой остров Италии, но и один из самых больших островов Европы, где в октябре отдых на пляже так же приятен, как и летом, пишет Express.

Сицилия славится своими пляжами и историческим наследием

На Сицилии встречаются древняя история, суровые пейзажи и яркая культура. Ее огромные размеры — почти 10 000 квадратных миль — позволяют провести здесь несколько недель и увидеть лишь малую часть — от греческих храмов на западе до городов в стиле барокко на юго-востоке и вулканических склонов на севере.

Путешественники, приезжающие на Сицилию, могут рассчитывать на приятную мягкую температуру, обычно от +21°C до +25°C днем, которая становится чуть прохладней летом. Средиземное море остается еще достаточно теплым для купания, особенно вдоль южного побережья. А погода позволяет не только валяться на пляже, но и совершать долгие пешие прогулки, вроде восхождения на Этну. Октябрь на Сицилии — сезон сбора урожая, а это значит, что здесь можно собирать свежие оливки, грибы, каштаны и, конечно же, пить местное вино.

Вулкан Этна возвышается над Сицилией Фото: tripadvisor

В деревнях устраиваются местные сагре (фестивали еды), где чествуют все: от фисташек в Бронте до рикотты в горах Мадоние. Сочетание этих сезонных деликатесов с бокалом вин "Неро д'Авола" или "Этна россо" — яркая изюминка путешествия в это время года.

Авиабилеты и проживание, как правило, дешевле, чем в разгар лета, и у вас будет больше шансов пообщаться с местными жителями, чем с другими туристами. Кафе и траттории оживлены, на пляжах малолюдно, а жизнь на острове замирает ровно настолько, чтобы вы могли расслабиться, но при этом не ощущается полностью заброшенным, как на других курортных островах, которые практически "вымирают" после летнего сезона.

Отдых на Сицилии не будет полным без посещения Таормины – города на вершине холма с элегантными площадями, извилистыми улочками и захватывающими видами на знаменитый вулкан Этна и Ионическое море. В древнегреческом театре до сих пор проходят концерты и представления. Долина храмов в Агридженто – еще одно место, которое обязательно стоит посетить. Эти руины, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и относящиеся к V веку до нашей эры, особенно красивы осенью, когда оливковые рощи, окружающие храмы, усыпаны плодами.

Любителям природы обязательно стоит посетить Этну. Высота вулкана превышает 3150 метров, что делает его самым высоким действующим вулканом в Европе. В октябре воздух прохладнее, чем летом, так что можно прогуляться на черные лавовые поля и на смотровые площадки, с которых открываются виды на Ионическое и Тирренское моря.

Второй сезон "Белого лотоса" снимали на Сицилии

Палермо и Катания – крупнейшие города Сицилии. Палермо, расположенный на северо-западном побережье острова, предлагает захватывающее сочетание культур. Церкви в стиле барокко соседствуют с арабскими куполами, а узкие переулки соединяют величественные площади, такие как Кватро Канти, официально известная как Пьяцца Вильена. Катания же более мрачная, так как построена из черного вулканического камня после разрушительного землетрясения, а Этна угрожающе возвышается над городом. На площади Пьяцца дель Дуомо с фонтаном в форме слона всегда кипит жизнь.

Слон на площади Пьяцца дель Дуомо в Катаньи Фото: tripadvisor

Для тех, кто предпочитает более размеренный отдых, южные пляжи острова всё ещё достаточно теплые для купания. Такие места, как Сан-Вито-Ло-Капо, Скала-дей-Турки или песчаные пляжи близ Рагузы, остаются привлекательными и в октябре, и зачастую здесь купаются лишь немногие местные жители.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о острове, где еду принято готовить на вулкане. Итальянский остров Искья славится своими видами и фумаролами прямо на пляже.

Именно на Сицилии снимали второй сезон культового сериала "Белый лотос". И роскошную виллу, которая появляется в одной из серий, может снять любой желающий.