Острів у Європі, де в жовтні можна засмагати на пляжі та штурмувати вулкан: де він розташований

Цей острів приймає відвідувачів цілий рік і вважається одним із найбільших у Європі. Йдеться про Сицилію, де цілий рік зберігається комфортна сонячна погода.

Після того, як літня палюча спека спадає, жовтень — ідеальний час для відпочинку в одних із найкрасивіших куточків Європи. Сицилія — не тільки найбільший острів Італії, а й один із найбільших островів Європи, де в жовтні відпочинок на пляжі так само приємний, як і влітку, пише Express.

Сицилія славиться своїми пляжами та історичною спадщиною

На Сицилії зустрічаються давня історія, суворі пейзажі та яскрава культура. Її величезні розміри — майже 10 000 квадратних миль — дають змогу провести тут кілька тижнів і побачити лише малу частину — від грецьких храмів на заході до міст у стилі бароко на південному сході та вулканічних схилів на півночі.

Мандрівники, які приїжджають на Сицилію, можуть розраховувати на приємну м'яку температуру, зазвичай від +21°C до +25°C вдень, яка стає трохи прохолоднішою влітку. Середземне море залишається ще досить теплим для купання, особливо вздовж південного узбережжя. А погода дає змогу не тільки валятися на пляжі, а й здійснювати тривалі піші прогулянки, на кшталт сходження на Етну. Жовтень на Сицилії — сезон збору врожаю, а це значить, що тут можна збирати свіжі оливки, гриби, каштани і, звичайно ж, пити місцеве вино.

Вулкан Етна височіє над Сицилією Фото: tripadvisor

У селах влаштовуються місцеві сагре (фестивалі їжі), де вшановують все: від фісташок у Бронте до рікоти в горах Мадоніє. Поєднання цих сезонних делікатесів з келихом вин "Неро д'Авола" або "Етна россо" — яскрава родзинка подорожі в цю пору року.

Авіаквитки та проживання, як правило, дешевші, ніж у розпал літа, і у вас буде більше шансів поспілкуватися з місцевими жителями, ніж з іншими туристами. Кафе і тратторії жваві, на пляжах малолюдно, а життя на острові завмирає рівно настільки, щоб ви могли розслабитися, але водночас не відчувається повністю занедбаним, як на інших курортних островах, які практично "вимирають" після літнього сезону.

Відпочинок на Сицилії не буде повним без відвідин Таорміни — міста на вершині пагорба з елегантними площами, звивистими вуличками і захопливими краєвидами на знаменитий вулкан Етна та Іонічне море. У давньогрецькому театрі досі відбуваються концерти та вистави. Долина храмів в Агрідженто — ще одне місце, яке обов'язково варто відвідати. Ці руїни, що входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і належать до V століття до нашої ери, особливо красиві восени, коли оливкові гаї, що оточують храми, усипані плодами.

Любителям природи обов'язково варто відвідати Етну. Висота вулкана перевищує 3150 метрів, що робить його найвищим активним вулканом у Європі. У жовтні повітря прохолодніше, ніж улітку, тож можна прогулятися на чорні лавові поля і на оглядові майданчики, з яких відкриваються краєвиди на Іонічне і Тірренське моря.

Другий сезон "Білого лотоса" знімали на Сицилії

Палермо і Катанія — найбільші міста Сицилії. Палермо, розташований на північно-західному узбережжі острова, пропонує захопливе поєднання культур. Церкви в стилі бароко сусідять з арабськими куполами, а вузькі провулки з'єднують величні площі, як-от Кватро Канті, офіційно відома як Пьяцца Вільєна. Катанія ж більш похмура, оскільки побудована з чорного вулканічного каменю після руйнівного землетрусу, а Етна загрозливо височіє над містом. На площі Пьяцца дель Дуомо з фонтаном у формі слона завжди кипить життя.

Слон на площі Пьяцца дель Дуомо в Катаньї Фото: tripadvisor

Для тих, хто віддає перевагу більш розміреному відпочинку, південні пляжі острова все ще досить теплі для купання. Такі місця, як Сан-Віто-Ло-Капо, Скеля-дей-Турки або піщані пляжі поблизу Рагузи, залишаються привабливими і в жовтні, і часто тут купаються лише деякі місцеві жителі.

