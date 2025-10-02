Принцу Гарри помешали сделать татуировку его мечты во время "бурной" поездки в Лас-Вегас: как это случилось

41-летний принц Гарри, младший сын короля Чарльза, во время "бурной" поездки в Лас-Вегас хотел набить себе татуировку, о которой мечтал, на стопе. Под влиянием эмоций и алкоголя принц хотел набить себе карту Ботсваны.

Однако мечте принца Гарри так и не суждено было осуществиться: в дело вмешались его близкие друзья. О том, как случилось происшествие с королевским представителем, рассказало издание Radar Online.

Принц Гарри в своих мемуарах под названием Spare раскрыл, как во время путешествия в Неваду в 2012 году по-настоящему захотел увековечить эту поездку, набив себе татуировку.

"Под влиянием алкоголя и ощущения свободы он остановился на идее татуировки карты Ботсваны на стопе", — пишет медиа.

Источник, близкий к принцу, подтвердил намерения Гарри набить татуировку. По его словам, рисунок на теле должен был символизировать связь герцога с Ботсваной, а также жизнь в этот момент. Однако твердые намерения реализовать замысел прервали друзья, поскольку считали, что впоследствии принц Гарри пожалеет о татуировке.

"Однако его друзья посчитали это плохой идеей и вмешались, убежденные, что он позже пожалеет об этом", — пояснил источник.

Принцу Гарри друзья не дали набить татуировку мечты Фото: Star News

Принц Гарри в мемуарах рассказал, как выбирал место для будущей татуировки. Плечо было "слишком заметным" местом, по его мнению, а поясница — "слишком провокационным". А вот стопа оказалась идеальным, по мнению принца, местом для татуировки.

Друзья, которые решительно запретили Гарри набивать татуировки, угрожали принцу "придержать его, сбить с ног и сделать все необходимое" для того, чтобы остановить герцога.

Под натиском друзей принц Гарри в конце концов сдался. Вместо того, чтобы набивать татуировки, он присоединился к компании в ночном клубе, где, по его воспоминаниям, грустил из-за того, что ему не удалось осуществить маленькую мечту.

Поездка принца Гарри в Лас-Вегас вызвала громкий скандал

Поездка принца Гарри в Лас-Вегас в 2012 году спровоцировала громкий скандал, как рассказало издание Royal Insider. Тогда герцог столкнулся со шквалом критики из-за того, что его сфотографировали обнаженным в гостиничном номере.

Принц Гарри "засветился" на кадрах с неизвестной женщиной, обнаженным в номере отеля Wynn Las Vegas. В то время ему было 27 лет и он встречался со своей тогдашней девушкой — Крессидой Бонас.

Издание отметило, что принц Гарри, очевидно, играл в бильярд на раздевание во время частной вечеринки.

