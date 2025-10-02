Принцу Гаррі завадили зробити татуювання його мрії під час "бурхливої" поїздки у Лас-Вегас: як це трапилося

41-річний принц Гаррі, молодший син короля Чарльза, під час "бурхливої" поїздки у Лас-Вегас хотів набити собі татуювання, про яке мріяв, на стопі. Під впливом емоцій та алкоголю принц хотів набити собі карту Ботсвани.

Однак мрії принца Гаррі так і не судилося здійснитися: у справу втрутилися його близькі друзі. Про те, як трапилася пригода з королівським представником, розповіло видання Radar Online.

Принц Гаррі у своїх мемуарах під назвою Spare розкрив, як під час мандрівки до Невади у 2012 році по-справжньому зажадав увіковічити цю поїздку, набивши собі татуювання.

"Під впливом алкоголю та відчуття свободи він зупинився на ідеї татуювання карти Ботсвани на стопі", — пише медіа.

Джерело, близьке до принца, підтвердило наміри Гаррі набити татуювання. За його словами, малюнок на тілі мав символізувати зв'язок герцога з Ботсваною, а також життя у цей момент. Однак тверді наміри реалізувати задум перервали друзі, оскільки вважали, що згодом принц Гаррі пошкодує про татуювання.

"Однак його друзі вважали це поганою ідеєю і втрутилися, переконані, що він пізніше пошкодує про це", — пояснило джерело.

Принцу Гаррі друзі не дали набити татуювання мрії Фото: Star News

Принц Гаррі у мемуарах розповів, як обирав місце для майбутнього татуювання. Плече було "занадто помітним" місцем, на його думку, а поперек — "занадто провокативним". А от стопа виявилася ідеальним, на думку принца, місцем для татуювання.

Друзі, які рішуче заборонили Гаррі набивати татуювання, погрожували принцу "притримати його, збити з ніг та зробити все необхідне" для того, аби зупинити герцога.

Під натиском друзів принц Гаррі зрештою здався. Замість того, аби набивати татуювання, він приєднався до компанії у нічному клубі, де, за його спогадами, сумував через те, що йому не вдалося здійснити маленьку мрію.

Поїздка принца Гаррі до Лас-Вегаса викликала гучний скандал

Поїздка принца Гаррі у Лас-Вегас у 2012 році спровокувала гучний скандал, як розповіло видання Royal Insider. Тоді герцог зіткнувся зі шквалом критики через те, що його сфотографували оголеним у готельному номері.

Принц Гаррі "засвітився" на кадрах з невідомою жінкою, оголеним у номері готелю Wynn Las Vegas. На той час йому було 27 років й він зустрічався зі своєю тодішньою дівчиною — Крессідою Бонас.

Видання зазначило, що принц Гаррі, вочевидь, грав у більярд на роздягання під час приватної вечірки.

