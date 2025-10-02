Сильная магнитная буря накрыла Землю: ученые объявили "красный уровень"

Земля находится под действием магнитной бури красного уровня. Ее К-индекс составил 8 баллов.

Геомагнитный шторм в 7 баллов атаковал планету еще вчера, но специалисты предполагали, что постепенно он снизится до 4 баллов. Однако прогноз не оправдался, сообщает meteoagent, и сила магнитных бурь увеличилась.

По информации Британской геологической службы, в дальнейшем их мощность еще может возрасти, а в течение нескольких ближайших дней ожидаются периоды, когда они будут достигать пика. Затем магнитные бури пойдут на спад.

Магнитные бури сегодня – 2 октября Фото: Скриншот

Текущие колебания вызваны сочетанием нескольких факторов: сохраняющимися последствиями коронального выброса массы, произошедшего 24 сентября, остаточными эффектами корональной дыры и ранним приходом высокоскоростного потока солнечного ветра.

"2 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 65%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сейчас на Солнце отмечено 67 солнечных пятен. "Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.

Магнитные бури сегодня

За последние сутки произошло 6 вспышек класса С и М, а 2 октября вероятность новых вспышек класса М составляет 65%.

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", – говорится в отчете.

3 октября уровень магнитных бурь снижается до желтого (4 балла), а 4-го становится зеленым (0,7 балла).

Магнитные бури в Киеве

2 октября в Киеве – умеренная магнитная буря в 6 баллов, которая после 18:00 снизится до 5 баллов, а 3 октября будет на уровне 4 баллов.

Магнитные бури в Киеве – прогноз на 3-5 октября Фото: Скриншот

Прогноз магнитных бурь на 3-5 октября

В период со 3 по 5 октября ожидаются высокая солнечная активность и магнитные бури с максимальным показателем в 6 баллов 2-3 октября, и 5 баллов – 4 октября. В воскресенье, 5 октября, ситуация стабилизируется.

Бури уровня G2 классифицируются как умеренные: они происходят несколько десятков раз в год. Такие явления могут влиять на радиосвязь, спутниковые системы, а также способствовать появлению полярных сияний на широтах, где они обычно не видны.

Магнитные бури: как улучшить самочувствие

В период сильных магнитных бурь метеозависимые люди испытывают головную боль, дискомфорт, перепады настроения, головокружения, повышенная усталость. Особенно тяжело их переносят те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им грозят перепады артериального давдения Кроме того, геомагнитные штормы воздействуют и на нервную систему человека.

Чтобы легче перенести этот период, необходимо минимизировать использование гаджетов, чтобы не переутомлять глаза, заняться медитацией или дыхательными практиками для снижения стресса и по возможности не перетруждаться и избегать конфликтных ситуаций, чтобы уберечься от стресса.

