Сильная магнитная буря накрыла Землю: ученые объявили "красный уровень"
Земля находится под действием магнитной бури красного уровня. Ее К-индекс составил 8 баллов.
Геомагнитный шторм в 7 баллов атаковал планету еще вчера, но специалисты предполагали, что постепенно он снизится до 4 баллов. Однако прогноз не оправдался, сообщает meteoagent, и сила магнитных бурь увеличилась.
По информации Британской геологической службы, в дальнейшем их мощность еще может возрасти, а в течение нескольких ближайших дней ожидаются периоды, когда они будут достигать пика. Затем магнитные бури пойдут на спад.
Текущие колебания вызваны сочетанием нескольких факторов: сохраняющимися последствиями коронального выброса массы, произошедшего 24 сентября, остаточными эффектами корональной дыры и ранним приходом высокоскоростного потока солнечного ветра.
"2 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 65%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сейчас на Солнце отмечено 67 солнечных пятен. "Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.
Магнитные бури сегодня
За последние сутки произошло 6 вспышек класса С и М, а 2 октября вероятность новых вспышек класса М составляет 65%.
"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", – говорится в отчете.
3 октября уровень магнитных бурь снижается до желтого (4 балла), а 4-го становится зеленым (0,7 балла).
Магнитные бури в Киеве
2 октября в Киеве – умеренная магнитная буря в 6 баллов, которая после 18:00 снизится до 5 баллов, а 3 октября будет на уровне 4 баллов.
Прогноз магнитных бурь на 3-5 октября
В период со 3 по 5 октября ожидаются высокая солнечная активность и магнитные бури с максимальным показателем в 6 баллов 2-3 октября, и 5 баллов – 4 октября. В воскресенье, 5 октября, ситуация стабилизируется.
Бури уровня G2 классифицируются как умеренные: они происходят несколько десятков раз в год. Такие явления могут влиять на радиосвязь, спутниковые системы, а также способствовать появлению полярных сияний на широтах, где они обычно не видны.
Магнитные бури: как улучшить самочувствие
В период сильных магнитных бурь метеозависимые люди испытывают головную боль, дискомфорт, перепады настроения, головокружения, повышенная усталость. Особенно тяжело их переносят те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им грозят перепады артериального давдения Кроме того, геомагнитные штормы воздействуют и на нервную систему человека.
Чтобы легче перенести этот период, необходимо минимизировать использование гаджетов, чтобы не переутомлять глаза, заняться медитацией или дыхательными практиками для снижения стресса и по возможности не перетруждаться и избегать конфликтных ситуаций, чтобы уберечься от стресса.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждает о холоде и дождях по всей Украине.
Также ранее сообщалось, как погода влияет на стоимость овощей в Украине.