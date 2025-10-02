Сильна магнітна буря накрила Землю: вчені оголосили "червоний рівень"

Земля перебуває під дією магнітної бурі червоного рівня. Її К-індекс склав 8 балів.

Геомагнітний шторм у 7 балів атакував планету ще вчора, але фахівці припускали, що поступово він знизиться до 4 балів. Однак прогноз не справдився, повідомляє meteoagent, і сила магнітних бур збільшилася.

За інформацією Британської геологічної служби, надалі їхня потужність ще може зрости, а протягом кількох найближчих днів очікуються періоди, коли вони досягатимуть піку. Потім магнітні бурі підуть на спад.

Поточні коливання спричинені поєднанням кількох чинників: збереженими наслідками коронального викиду маси, що стався 24 вересня, залишковими ефектами корональної діри і раннім приходом високошвидкісного потоку сонячного вітру.

"2 жовтня можуть відбутися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 65%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%. Зараз на Сонці відзначено 67 сонячних плям. "Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — ідеться в повідомленні.

Магнітні бурі сьогодні

За останню добу відбулося 6 спалахів класу С і М, а 2 жовтня ймовірність нових спалахів класу М становить 65%.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться у звіті.

3 жовтня рівень магнітних бур знижується до жовтого (4 бали), а 4-го стає зеленим (0,7 бала).

Магнітні бурі в Києві

2 жовтня в Києві — помірна магнітна буря в 6 балів, яка після 18:00 знизиться до 5 балів, а 3 жовтня буде на рівні 4 балів.

Прогноз магнітних бур на 3-5 жовтня

У період з 3 по 5 жовтня очікуються висока сонячна активність і магнітні бурі з максимальним показником у 6 балів 2-3 жовтня, і 5 балів — 4 жовтня. У неділю, 5 жовтня, ситуація стабілізується.

Бурі рівня G2 класифікуються як помірні: вони відбуваються кілька десятків разів на рік. Такі явища можуть впливати на радіозв'язок, супутникові системи, а також сприяти появі полярних сяйв на широтах, де їх зазвичай не видно.

Магнітні бурі: як поліпшити самопочуття

У період сильних магнітних бур метеозалежні люди відчувають головний біль, дискомфорт, перепади настрою, запаморочення, підвищену втому. Особливо важко їх переносять ті, хто страждає на серцево-судинні захворювання. Їм загрожують перепади артеріального тиску Крім того, геомагнітні шторми впливають і на нервову систему людини.

Щоб легше перенести цей період, необхідно мінімізувати використання ґаджетів, щоб не перевтомлювати очі, зайнятися медитацією або дихальними практиками для зниження стресу та, якщо є можливість, не перевтомлюватися й уникати конфліктних ситуацій, щоб уберегтися від стресу.

