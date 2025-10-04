Если не спишь в 3-4 ночи: украинская знахарка рассказала, что это значит

Украинка Анастасия Лаптева увлекается мистикой и древними традициями, поэтому объясняет проблему со сном с влиянием потусторонних сил. По ее словам, это свидетельствует об особой роли человека в жизни рода.

Женщина, которая называет себя нумерологом и регресологом, рассказала, почему человек может просыпаться посреди ночи без особой на то причины. Своими размышлениями она поделилась на странице в TikTok. Фокус обратил внимание на эти объяснения.

"Есть часы, когда граница между Явью и Навью становится чрезвычайно тонкой. Духи предков проходят ближе к нам — это время с трех до четырех ночи. Этот период называют часом стража. Если именно в это время ты просыпаешься без причины или тяжело засыпаешь — знай, это не случайность", — убеждена Анастасия.

Не спишь в 3 часа ночи

По словам знахарки, это случается потому, что род видит в человеке хранителя, через которого можно держать баланс между живыми и мертвыми.

Анастасия Лаптева объяснила причину пробуждения посреди ночи Фото: TikTok

"В это время к дому подходят силы Нави. Душа стража чувствует их первой. Это знак того, что ты несешь ответственность за род, даже если еще не осознал этого", — добавляет она.

Почему пропадает сон?

"В это время духи и сущности наиболее активны. Сон становится глубоким, поэтому душа открывается для общения. В это время приходят вещие сны, предупреждения и знаки от предков. Если ты просыпаешься — это призыв, что род проверяет твою силу", — комментирует автор поста.

Лаптева назвала признаки, как понять, действительно ли человек считается посредником ("стражем").

Вы часто видите сны о покойниках, духах, доме предков;

Ночью к вам приходят страхи или тяжесть на груди;

Животные в доме могут реагировать на ваши пробуждения;

После ночных пробуждений у вас появляется особое знание или предчувствие.

Знахарка советует не пугаться этого, а наоборот быть благодарным. Для защиты держать возле кровати свечу или нож. Записывать сны и мысли, ведь именно в эти часы, по ее словам, приходят подсказки и знаки.

