Якщо не спиш о 3-4 ночі: українська знахарка розказала, що це означає

Українка Анастасія Лаптьова захоплюється містикою та давніми традиціями, тож пояснює проблему зі сном з впливом потойбічних сил. За її словами, це свідчить про особливу роль людини в житті роду.

Жінка, яка називає себе нумерологом та регресологом, розповіла, чому людина може прокидатися посеред ночі без особливої на те причини. Своїми роздумами вона поділилась на сторінці у TikTok. Фокус звернув увагу на ці пояснення.

"Є години, коли межа між Явʼю і Навʼю стає надзвичайно тонкою. Духи предків проходять ближче до нас — це час з трьох до чотирьох ночі. Цей період називають годиною стража. Якщо саме в цей час ти прокидаєшся без причини або важко засинаєш — знай, це не випадковість", — переконана Анастасія.

Не можна заснути о 3 ночі

За словами знахарки, це трапляється тому, що рід бачить у людині охоронця, через якого можна тримати баланс між живими та мертвими.

Анастасія Лаптьова пояснила причину пробудження посеред ночі Фото: TikTok

"У цей час до дому підходять сили Наві. Душа стража відчуває їх першою. Це знак того, що ти несеш відповідальність за рід, навіть якщо ще не усвідомив цього", — додає вона.

Чому зникає сон?

"В цей час духи та сутності найбільш активні. Сон стає найглибшим, тому душа відкривається для спілкування. В цей час приходять віщі сни, попередження та знаки від предків. Якщо ти прокидаєшся — це заклик, що рід перевіряє твою силу", — коментує авторка допису.

Лаптьова назвала ознаки, як зрозуміти, чи справді людина вважається посередником ("стражом").

Ви часто бачите сни про покійників, духів, дім предків;

Вночі до вас приходять страхи або тяжкість на грудях;

Тварини в домі можуть реагувати на ваші пробудження;

Після нічних пробуджень у вас зʼявляється особливе знання або передчуття.

Знахарка радить не лякатися цього, а навпаки бути вдячним. Для захисту тримати біля ліжка свічу або ніж. Записувати сни й думки, адже саме в ці години, за її словами, приходять підказки та знаки.

