Якщо не спиш о 3-4 ночі: українська знахарка розказала, що це означає
Українка Анастасія Лаптьова захоплюється містикою та давніми традиціями, тож пояснює проблему зі сном з впливом потойбічних сил. За її словами, це свідчить про особливу роль людини в житті роду.
Жінка, яка називає себе нумерологом та регресологом, розповіла, чому людина може прокидатися посеред ночі без особливої на те причини. Своїми роздумами вона поділилась на сторінці у TikTok. Фокус звернув увагу на ці пояснення.
"Є години, коли межа між Явʼю і Навʼю стає надзвичайно тонкою. Духи предків проходять ближче до нас — це час з трьох до чотирьох ночі. Цей період називають годиною стража. Якщо саме в цей час ти прокидаєшся без причини або важко засинаєш — знай, це не випадковість", — переконана Анастасія.
Не можна заснути о 3 ночі
За словами знахарки, це трапляється тому, що рід бачить у людині охоронця, через якого можна тримати баланс між живими та мертвими.
"У цей час до дому підходять сили Наві. Душа стража відчуває їх першою. Це знак того, що ти несеш відповідальність за рід, навіть якщо ще не усвідомив цього", — додає вона.
Чому зникає сон?
"В цей час духи та сутності найбільш активні. Сон стає найглибшим, тому душа відкривається для спілкування. В цей час приходять віщі сни, попередження та знаки від предків. Якщо ти прокидаєшся — це заклик, що рід перевіряє твою силу", — коментує авторка допису.
Лаптьова назвала ознаки, як зрозуміти, чи справді людина вважається посередником ("стражом").
- Ви часто бачите сни про покійників, духів, дім предків;
- Вночі до вас приходять страхи або тяжкість на грудях;
- Тварини в домі можуть реагувати на ваші пробудження;
- Після нічних пробуджень у вас зʼявляється особливе знання або передчуття.
Знахарка радить не лякатися цього, а навпаки бути вдячним. Для захисту тримати біля ліжка свічу або ніж. Записувати сни й думки, адже саме в ці години, за її словами, приходять підказки та знаки.
