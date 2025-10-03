Netflix и BBC заказали еще два сезона сериала "Острые козырьки": о чем новые эпизоды

Сериал "Острые козырьки" получил заказ на продолжение еще на два сезона от Netflix и BBC, а исполнительным продюсером выступит известный актер Киллиан Мерфи.

Актерский состав новых сезонов пока держится в тайне, пишет Variety

"После сильных бомбардировок во время Второй мировой войны Бирмингем строит лучшее будущее из бетона и стали. В новой эре "Острые козырьки" Стивена Найта гонка за право владеть масштабным проектом реконструкции Бирмингема превращается в жестокую борьбу мифических масштабов. Это город беспрецедентных возможностей и опасностей, а семья Шелби находится в самом его кровавом сердце", — говорится в описании к сюжету новых серий.

Будущие сезоны сериала будут производить компании Kudos и Garrison Drama, а сами съемки будут проходить в Бирмингеме на студии Digbeth Loc.

"Я очень рад объявить о новой главе в истории "Острые козырьки. Он снова будет связан с Бирмингемом и расскажет историю города, который возрождается из пепла после бомбардировки Бирмингема. Новое поколение Шелби взяло руль в свои руки, и это будет невероятное путешествие", — пояснил сценарист и создатель сериала Стивен Найт.

Два новых сезона будут состоять из шести 60-минутных эпизодов каждый.

Также отмечается. что в начале 2026 года ожидается выход фильма "The Immortal Man", который продолжит сюжет сериала "Острые козырьки", а главную роль в нем сыграет Киллиан Мерфи.

