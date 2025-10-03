Netflix та BBC замовили ще два сезони серіалу "Гострі картузи": про що нові епізоди

Серіал "Гострі картузи" отримав замовлення на продовження ще на два сезони від Netflix та BBC, а виконавчим продюсером виступить відомий актор Кілліан Мерфі.

Акторський склад нових сезонів наразі тримається у таємниці, пише Variety

"Після сильних бомбардувань під час Другої світової війни Бірмінгем будує краще майбутнє з бетону та сталі. У новій ері "Гострі картузи" Стівена Найта гонка за право володіти масштабним проєктом реконструкції Бірмінгема перетворюється на жорстоку боротьбу міфічних масштабів. Це місто безпрецедентних можливостей і небезпек, а родина Шелбі знаходиться в самому його кривавому серці", — йдеться в описі до сюжету нових серій.

Майбутні сезони серіалу будуть виробляти компанії Kudos і Garrison Drama, а самі зйомки відбуватимуться в Бірмінгемі на студії Digbeth Loc.

"Я дуже радий оголосити про новий розділ в історії "Гострі картузи. Він знову буде пов'язаний з Бірмінгемом і розповість історію міста, яке відроджується з попелу після бомбардування Бірмінгема. Нове покоління Шелбі взяло кермо у свої руки, і це буде неймовірна подорож", — пояснив сценарист та творець серіалу Стівен Найт.

Два нових сезони складатимуться з шести 60-хвилинних епізодів кожен.

Також зазначається. що на початку 2026 року очікується вихід фільму "The Immortal Man", який продовжить сюжет серіалу "Гострі картузи", а головну роль у ньому зіграє Кілліан Мерфі.

