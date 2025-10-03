Карпа объяснила, почему разошлась с Андреем Хлывнюком: что известно об их союзе (видео)

Украинская писательница и певица Ирэна Карпа рассказала о завершении своего романа с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком. По словам литератора, их отношения не могли иметь продолжения из-за слишком разных характеров.

В программе на YouTube-канале журналиста Славы Демина 44-летняя Ирэна Карпа поделилась, что несколько лет назад между ней и музыкантом возникла симпатия, однако впоследствии чувства исчезли. По словам писательницы, она с уважением относится к Хлывнюку как к певцу, однако серьезные отношения между ними были невозможны.

"Мы очень разные люди. Я очень его уважаю, он прекрасный певец, но нет. Люди притягиваются, у них появляется интерес, а потом исчезает. Это нормально. Мы уже можем об этом говорить с высоты своего возраста и опыта", — сказала Ирена Карпа.

Интервью Карпы на YouTube-канале журналиста Славы Демина на YouTube-канале

Напомним, в 2019 году писательница впервые подтвердила факт своих романтических отношений с Андреем Хлывнюком в комментарии для телепроекта "Светская жизнь". Она рассказала, что роман возник еще во время студенческих лет, когда группа музыканта называлась "Мандариновый рай".

"Ты меня лучше спроси, с кем у меня в бурной юности не было романа. Мало таких публичных людей. Роман был. Но это еще были студенческие годы, это было очень-очень давно. Это еще не был "Бумбокс", это была совсем неизвестная группа "Мандариновый рай". И мы были такие еще "угловатые подростки", — отметила артистка.

В прошлом году Ирена Карпа отдельно отметила, что ее история любви с Андреем Хлывнюком была короткой и не имела серьезного развития.

Как сообщал Фокус, Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк в апреле этого года подтвердил свой развод с женой.

Фокус также писал, что об отношениях с Андреем Хлывнюком рассказывала и Злата Огневич.