Карпа пояснила, чому розійшлась з Андрієм Хливнюком: що відомо про їхній союз (відео)

Українська письменниця і співачка Ірена Карпа розповіла про завершення свого роману з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. За словами літераторки, їхні стосунки не могли мати продовження через надто різні характери.

У програмі на YouTube-каналі журналіста Слави Дьоміна 44-річна Ірена Карпа поділилася, що кілька років тому між нею та музикантом виникла симпатія, проте згодом почуття зникли. За словами письменниці, вона з повагою ставиться до Хливнюка як до співака, однак серйозні стосунки між ними були неможливі.

"Ми дуже різні люди. Я дуже його поважаю, він прекрасний співак, але ні. Люди притягуються, у них з'являється інтерес, а потім зникає. Це нормально. Ми вже можемо про це говорити з висоти свого віку й досвіду", — сказала Ірена Карпа.

Інтерв'ю Карпи на YouTube-каналі журналіста Слави Дьоміна

Нагадаємо, у 2019 році письменниця вперше підтвердила факт своїх романтичних стосунків з Андрієм Хливнюком у коментарі для телепроєкту "Світське життя". Вона розповіла, що роман виник ще під час студентських років, коли гурт музиканта мав назву "Мандариновий рай".

"Ти мене краще запитай, з ким у мене у бурхливій юності не було роману. Мало таких публічних людей. Роман був. Але це ще були студентські роки, це було дуже-дуже давно. Це ще не був "Бумбокс", це була зовсім невідома група "Мандариновий рай". І ми були такі ще "угловатые подростки", — зазначила артистка.

Минулого року Ірена Карпа окремо наголосила, що її історія кохання з Андрієм Хливнюком була короткою та не мала серйозного розвитку.

Як повідомляв Фокус, Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк у квітні цього року підтвердив своє розлучення з дружиною.

Фокус також писав, що про стосунки з Андрієм Хливнюком розповідала і Злата Огнєвіч.