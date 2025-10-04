4 октября 2025 года: Кодрата Афинского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя делать доверять незнакомцам и дарить посуду.

Что случилось 4 октября?

4 октября православная церковь вспоминает апостола Кодрата Афинского и мучеников Ипатия и Андрея. Раньше в этот день молились об излечении всех болезней.В мире отмечают день архитектора, день жилья, Международный день врача, Всемирную неделю космоса.

Также 4 октября — Всемирный день защиты животных.

Что нельзя делать 4 октября?

доверять незнакомцам;

дарить посуду;

устраивать застолья;

ходить в лес.

Народные поверья и приметы:

погода этого дня продержится без изменений четыре недели;

мало грибов и много орехов – к суровой и снежной зиме;

ясно и ветрено — к холодной зиме.

День ангела празднуют:

Андрей, Даниил, Дмитрий, Иосиф, Нестор

А также в этот день:

1535 год — напечатана первая англоязычная Библия;

1582 год — Папа римский Григорий XIII ввел григорианский календарь, следующий день объявлен 15 октября;

1675 год — голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы;

1812 год — в Крыму заложен Никитский ботанический сад;

2000 год — убийце Джона Леннона отказано в досрочном освобождении. Такое решение было принято специальной комиссией штата Нью-Йорк. После беседы с преступником члены комиссии пришли к выводу, что это убийство было рассчитанным и преднамеренным актом.

