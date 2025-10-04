4 октября 2025 года: Кодрата Афинского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя делать доверять незнакомцам и дарить посуду.
Что случилось 4 октября?
4 октября православная церковь вспоминает апостола Кодрата Афинского и мучеников Ипатия и Андрея. Раньше в этот день молились об излечении всех болезней.В мире отмечают день архитектора, день жилья, Международный день врача, Всемирную неделю космоса.
Также 4 октября — Всемирный день защиты животных.
Что нельзя делать 4 октября?
- доверять незнакомцам;
- дарить посуду;
- устраивать застолья;
- ходить в лес.
Народные поверья и приметы:
- погода этого дня продержится без изменений четыре недели;
- мало грибов и много орехов – к суровой и снежной зиме;
- ясно и ветрено — к холодной зиме.
День ангела празднуют:
Андрей, Даниил, Дмитрий, Иосиф, Нестор
А также в этот день:
1535 год — напечатана первая англоязычная Библия;
1582 год — Папа римский Григорий XIII ввел григорианский календарь, следующий день объявлен 15 октября;
1675 год — голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы;
1812 год — в Крыму заложен Никитский ботанический сад;
2000 год — убийце Джона Леннона отказано в досрочном освобождении. Такое решение было принято специальной комиссией штата Нью-Йорк. После беседы с преступником члены комиссии пришли к выводу, что это убийство было рассчитанным и преднамеренным актом.
