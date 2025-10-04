4 жовтня 2025 року: Кодрата Афінського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна довіряти незнайомцям і дарувати посуд.

Related video

Що сталося 4 жовтня?

4 жовтня православна церква згадує апостола Кодрата Афінського і мучеників Іпатія та Андрія. Раніше цього дня молилися про зцілення всіх хвороб.У світі відзначають день архітектора, день житла, Міжнародний день лікаря, Всесвітній тиждень космосу.

Також 4 жовтня — Всесвітній день захисту тварин.

Що не можна робити 4 жовтня?

довіряти незнайомцям;

дарувати посуд;

влаштовувати застілля;

ходити в ліс.

Народні повір'я та прикмети:

погода цього дня протримається без змін чотири тижні;

мало грибів і багато горіхів — до суворої та сніжної зими;

ясно і вітряно — до холодної зими.

День ангела святкують:

Андрій, Данило, Дмитро, Йосип, Нестор

А також цього дня:

1535 рік — надруковано першу англомовну Біблію;

1582 рік — Папа римський Григорій XIII ввів григоріанський календар, наступний день оголошено 15 жовтня;

1675 рік — голландський фізик Християн Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник;

1812 рік — у Криму закладено Нікітський ботанічний сад;

2000 рік — убивці Джона Леннона відмовлено в достроковому звільненні. Таке рішення ухвалила спеціальна комісія штату Нью-Йорк. Після бесіди зі злочинцем члени комісії дійшли висновку, що це вбивство було розрахованим і навмисним актом.

Також Фокус писав календар церковних свят на жовтень 2025 року.