4 жовтня 2025 року: Кодрата Афінського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна довіряти незнайомцям і дарувати посуд.
Що сталося 4 жовтня?
4 жовтня православна церква згадує апостола Кодрата Афінського і мучеників Іпатія та Андрія. Раніше цього дня молилися про зцілення всіх хвороб.У світі відзначають день архітектора, день житла, Міжнародний день лікаря, Всесвітній тиждень космосу.
Також 4 жовтня — Всесвітній день захисту тварин.
Що не можна робити 4 жовтня?
- довіряти незнайомцям;
- дарувати посуд;
- влаштовувати застілля;
- ходити в ліс.
Народні повір'я та прикмети:
- погода цього дня протримається без змін чотири тижні;
- мало грибів і багато горіхів — до суворої та сніжної зими;
- ясно і вітряно — до холодної зими.
День ангела святкують:
Андрій, Данило, Дмитро, Йосип, Нестор
А також цього дня:
1535 рік — надруковано першу англомовну Біблію;
1582 рік — Папа римський Григорій XIII ввів григоріанський календар, наступний день оголошено 15 жовтня;
1675 рік — голландський фізик Християн Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник;
1812 рік — у Криму закладено Нікітський ботанічний сад;
2000 рік — убивці Джона Леннона відмовлено в достроковому звільненні. Таке рішення ухвалила спеціальна комісія штату Нью-Йорк. Після бесіди зі злочинцем члени комісії дійшли висновку, що це вбивство було розрахованим і навмисним актом.
