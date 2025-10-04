Умолял судью о еще одном шансе: рэперу P. Diddy вынесли приговор и посадили в тюрьму

Рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy, приговорили к 50 месяцам заключения за транспортировку людей для занятия проституцией. Кроме того, он должен выплатить полмиллиона долларов штрафа.

Приговор вынес федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке, где присяжные признали 55-летнего Комбса виновным после двух месяцев показаний, пишет New York Post.

"Вы издевались над ними физически, эмоционально и психологически. Почему это продолжалось так долго? Потому что вы имели власть и ресурсы, чтобы продолжать это, и потому что вас не поймали. Необходим значимый приговор, чтобы защитить общественность от дальнейших преступлений", — сказал судья Арун Субраманиан Комбсу перед тем, как вынести приговор.

Кроме того, как пишет NBC, суд оштрафовал Комбса на 500 000 долларов.

Отмечается, что приговор P. Diddy меньше, чем 11 лет тюрьмы, которых требовали прокуроры, однако больше 14 месяцев, на которые надеялась защита рэпера.

Сам P. Diddy извинился перед жертвами и своей бывшей девушкой, однако большую часть своей 12-минутной речи посвятил себе. Как отмечают журналисты, он умолял судью о "еще одном шансе" и пообещал, что изменился.

"Мое домашнее насилие всегда будет тяжелым бременем, которое я должна буду нести до конца жизни. Я не являюсь необыкновенной личностью, я просто человек. Я старался как можно лучше. Я потерялся в излишествах, я потерялся в своем эго", — сказал P. Diddy в речи.

Напомним, 2 июля Diddy оправдали по самым серьезным пунктам обвинения.

Фокус также писал о том, что рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура.