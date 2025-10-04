Благав суддю про ще один шанс: реперу P. Diddy винесли вирок та посадили до в'язниці

Репера Шона Комбса, більш відомого як P. Diddy, засудили до 50 місяців ув'язнення за транспортування людей для заняття проституцією. Крім того, він має виплатити півмільйона доларів штрафу.

Вирок виніс федеральний суд Манхеттена у Нью-Йорку, де присяжні визнали 55-річного Комбса винним після двох місяців свідчень, пише New York Post.

"Ви знущалися над ними фізично, емоційно та психологічно. Чому це тривало так довго? Тому що ви мали владу і ресурси, щоб продовжувати це, і тому що вас не спіймали. Необхідний значущий вирок, щоб захистити громадськість від подальших злочинів", — сказав суддя Арун Субраманіан Комбсу перед тим, як винести вирок.

Крім того, як пише NBC, суд оштрафував Комбса на 500 000 доларів.

Зазначається, що вирок P. Diddy є меншим, ніж 11 років в'язниці, яких вимагали прокурори, проте більший за 14 місяців, на які сподівався захист репера.

Сам P. Diddy вибачився перед жертвами та своєю колишньою дівчиною, однак більшу частину своєї 12-хвилинної промови присвятив собі. Як зазначають журналісти, він благав суддю про "ще один шанс" і пообіцяв, що змінився.

"Моє домашнє насильство завжди буде важким тягарем, який я муситиму нести до кінця життя. Я не є надзвичайною особистістю, я просто людина. Я намагався якнайкраще. Я загубився в надмірностях, я загубився в своєму его", — сказав P. Diddy у промові.

