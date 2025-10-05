Стиль жизни
5 октября 2025 года: мученицы Харитины - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя переезжать и носить новые вещи.
Что случилось 5 октября?
5 октября православная церковь почитатет память мученицы Харитины. Она была сиротой, воспитывалась благочестивым христианином Клавдием и в юношеском возрасте решила посвятить свою жизнь служению Богу. Харитина стала примером для верующих, подвигла многих принять христианство.
Что нельзя делать 5 октября:
- переезжать;
- обсуждать других людей;
- носить новые вещи;
- устраивать свадьбу.
Народные поверья и приметы:
- нет ветра – скоро похолодает;
- еще нет снега – зима будет поздней;
- на дубе листья еще не опали — к холодной зиме;
- чайки летают стаей и кричат — ждите дождь;
- облака идут против ветра – пойдет снег.
День ангела празднуют:
Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Веремий, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.
А также в этот день:
1939 год — конец польско-германской войны;
1962 год — группа The Beatles выпускают первый сингл "Love Me Do".
