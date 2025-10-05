Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

5 октября 2025 года: мученицы Харитины - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя переезжать и носить новые вещи.

Related video

Что случилось 5 октября?

5 октября православная церковь почитатет память мученицы Харитины. Она была сиротой, воспитывалась благочестивым христианином Клавдием и в юношеском возрасте решила посвятить свою жизнь служению Богу. Харитина стала примером для верующих, подвигла многих принять христианство.

Что нельзя делать 5 октября:

  • переезжать;
  • обсуждать других людей;
  • носить новые вещи;
  • устраивать свадьбу.

Народные поверья и приметы:

  • нет ветра – скоро похолодает;
  • еще нет снега – зима будет поздней;
  • на дубе листья еще не опали — к холодной зиме;
  • чайки летают стаей и кричат — ждите дождь;
  • облака идут против ветра – пойдет снег.

День ангела празднуют:

Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Веремий, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.

А также в этот день:

1939 год — конец польско-германской войны;

1962 год — группа The Beatles выпускают первый сингл "Love Me Do".

Также Фокус писал календарь церковных праздников на октябрь 2025 года.