5 жовтня 2025 року: мучениці Харитини — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна переїжджати і носити нові речі.

Що сталося 5 жовтня?

5 жовтня православна церква вшановує пам'ять мучениці Харитини. Вона була сиротою, виховувалася благочестивим християнином Клавдієм і в юнацькому віці вирішила присвятити своє життя служінню Богу. Харитина стала прикладом для вірян, спонукала багатьох прийняти християнство.

Що не можна робити 5 жовтня:

  • переїжджати;
  • обговорювати інших людей;
  • носити нові речі;
  • влаштовувати весілля.

Народні повір'я та прикмети:

  • немає вітру — скоро похолодає;
  • ще немає снігу — зима буде пізньою;
  • на дубі листя ще не опало — до холодної зими;
  • чайки літають зграєю і кричать — чекайте на дощ;
  • хмари йдуть проти вітру — піде сніг.

День ангела святкують:

Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Веремій, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра.

А також цього дня:

1939 рік — кінець польсько-німецької війни;

1962 рік — гурт The Beatles випускають перший сингл "Love Me Do".

