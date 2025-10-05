Стиль життя
5 жовтня 2025 року: мучениці Харитини — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна переїжджати і носити нові речі.
Що сталося 5 жовтня?
5 жовтня православна церква вшановує пам'ять мучениці Харитини. Вона була сиротою, виховувалася благочестивим християнином Клавдієм і в юнацькому віці вирішила присвятити своє життя служінню Богу. Харитина стала прикладом для вірян, спонукала багатьох прийняти християнство.
Що не можна робити 5 жовтня:
- переїжджати;
- обговорювати інших людей;
- носити нові речі;
- влаштовувати весілля.
Народні повір'я та прикмети:
- немає вітру — скоро похолодає;
- ще немає снігу — зима буде пізньою;
- на дубі листя ще не опало — до холодної зими;
- чайки літають зграєю і кричать — чекайте на дощ;
- хмари йдуть проти вітру — піде сніг.
День ангела святкують:
Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Веремій, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра.
А також цього дня:
1939 рік — кінець польсько-німецької війни;
1962 рік — гурт The Beatles випускають перший сингл "Love Me Do".
