5 жовтня 2025 року: мучениці Харитини — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна переїжджати і носити нові речі.

Що сталося 5 жовтня?

5 жовтня православна церква вшановує пам'ять мучениці Харитини. Вона була сиротою, виховувалася благочестивим християнином Клавдієм і в юнацькому віці вирішила присвятити своє життя служінню Богу. Харитина стала прикладом для вірян, спонукала багатьох прийняти християнство.

Що не можна робити 5 жовтня:

переїжджати;

обговорювати інших людей;

носити нові речі;

влаштовувати весілля.

Народні повір'я та прикмети:

немає вітру — скоро похолодає;

ще немає снігу — зима буде пізньою;

на дубі листя ще не опало — до холодної зими;

чайки літають зграєю і кричать — чекайте на дощ;

хмари йдуть проти вітру — піде сніг.

День ангела святкують:

Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Веремій, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра.

А також цього дня:

1939 рік — кінець польсько-німецької війни;

1962 рік — гурт The Beatles випускають перший сингл "Love Me Do".

