6 октября 2025 года: апостола Фомы - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя лениться, гадать и отказывать в помощи нуждающимся.

Related video

Что случилось 6 октября:

6 октября православная церковь почитатет память апостола Фомы. Когда-то, будучи простым рыбаком, Фома услышал проповедь Иисуса Христа, вдохновившую его покинуть дом и странствовать вместе с Сыном Божьим, а позже он стал одним из 12 апостолов. Согласно церковным преданиям, его даже назвали "близнецом", потому что Фома внешне был похож на Иисуса.

Известный фразеологизм "Фома неверующий" (так называют человека, которого сложно в чем-либо убедить) связан с одним из эпизодов Евангелия от Иоанна, когда апостол Фома не смог поверить в Воскресение Христово до тех пор, пока своими глазами не увидел Христа воскресшим.

Что нельзя делать 6 октября:

лениться;

гадать;

жечь траву;

лгать и хитрить;

отказывать в помощи нуждающимся.

Народные поверья и приметы:

нет ветра — ждите похолодание;

туманное и пасмурное утро – днем будет хорошая погода;

утром небо желтого цвета – к осадкам;

на закате бледное солнце – скоро похолодает;

вороны собираются в стаи — к непогоде.

День ангела празднуют:

Фома, Макар, Лаура.

А также в этот день:

1701 год – Киево-Могилянской коллегии дают статус академии;

1829 год – первый пробный пробег от Манчестера до Ливерпуля совершает паровоз "Ракета", построенный британским изобретателем Дж. Стефенсоном;

1918 год – открывается Киевский государственный украинский университет;

1927 год – в Нью-Йорке проходит премьера первого звукового фильма;

1975 год – киевское "Динамо" выигрывает Суперкубок УЕФА у клуба "Бавария" (Мюнхен) во втором матче 2:0 (первый 1:0).