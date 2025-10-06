6 жовтня 2025 року: апостола Фоми — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лінуватися, гадати і відмовляти в допомозі нужденним.
Що сталося 6 жовтня:
6 жовтня православна церква вшановує пам'ять апостола Фоми. Колись, будучи простим рибалкою, Фома почув проповідь Ісуса Христа, що надихнула його покинути дім і мандрувати разом із Сином Божим, а пізніше він став одним із 12 апостолів. Згідно з церковними переказами, його навіть назвали "близнюком", тому що Фома зовні був схожий на Ісуса.
Відомий фразеологізм "Фома невіруючий" (так називають людину, яку складно в чомусь переконати) пов'язаний з одним з епізодів Євангелія від Іоанна, коли апостол Фома не зміг повірити у Воскресіння Христове, аж поки на власні очі не побачив Христа воскреслим.
Що не можна робити 6 жовтня:
- лінуватися;
- гадати;
- палити траву;
- брехати і хитрувати;
- відмовляти в допомозі нужденним.
Народні повір'я та прикмети:
- немає вітру — чекайте похолодання;
- туманний і похмурий ранок — вдень буде гарна погода;
- вранці небо жовтого кольору — до опадів;
- на заході бліде сонце — скоро похолодає;
- ворони збираються в зграї — до негоди.
День ангела святкують:
Фома, Макар, Лаура.
А також цього дня:
1701 рік — Києво-Могилянській колегії надають статус академії;
1829 рік — перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля здійснює паровоз "Ракета", побудований британським винахідником Дж. Стефенсоном;
1918 рік — відкривається Київський державний український університет;
1927 рік — у Нью-Йорку проходить прем'єра першого звукового фільму;
1975 рік — київське "Динамо" виграє Суперкубок УЄФА у клубу "Баварія" (Мюнхен) у другому матчі 2:0 (перший 1:0).
