6 жовтня 2025 року: апостола Фоми — що сьогодні не можна робити

Що сталося 6 жовтня:

6 жовтня православна церква вшановує пам'ять апостола Фоми. Колись, будучи простим рибалкою, Фома почув проповідь Ісуса Христа, що надихнула його покинути дім і мандрувати разом із Сином Божим, а пізніше він став одним із 12 апостолів. Згідно з церковними переказами, його навіть назвали "близнюком", тому що Фома зовні був схожий на Ісуса.

Відомий фразеологізм "Фома невіруючий" (так називають людину, яку складно в чомусь переконати) пов'язаний з одним з епізодів Євангелія від Іоанна, коли апостол Фома не зміг повірити у Воскресіння Христове, аж поки на власні очі не побачив Христа воскреслим.

Що не можна робити 6 жовтня:

лінуватися;

гадати;

палити траву;

брехати і хитрувати;

відмовляти в допомозі нужденним.

Народні повір'я та прикмети:

немає вітру — чекайте похолодання;

туманний і похмурий ранок — вдень буде гарна погода;

вранці небо жовтого кольору — до опадів;

на заході бліде сонце — скоро похолодає;

ворони збираються в зграї — до негоди.

День ангела святкують:

Фома, Макар, Лаура.

А також цього дня:

1701 рік — Києво-Могилянській колегії надають статус академії;

1829 рік — перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля здійснює паровоз "Ракета", побудований британським винахідником Дж. Стефенсоном;

1918 рік — відкривається Київський державний український університет;

1927 рік — у Нью-Йорку проходить прем'єра першого звукового фільму;

1975 рік — київське "Динамо" виграє Суперкубок УЄФА у клубу "Баварія" (Мюнхен) у другому матчі 2:0 (перший 1:0).