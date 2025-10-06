Шарлиз Терон демонстративно проигнорировала Джонни Деппа в Париже (видео)

Актриса приветствовала Бернара Арно и первую леди Франции, но не обратила внимание на коллегу, с которым снималась в фильме "Жена астронавта".

Шарлиз Терон старательно избегала Джонни Деппа на показе Dior Paris Fashion Week. 50-летняя актриса работала с Джонни Деппом над фильмом "Жена астронавта" 1999 года, однако с тех пор их профессиональные отношения прекратились. Не помог даже тот факт, что Деппа тепло приветствовала Брижит Макрон, пишет Daily Mail.

Шарлиз Терон проигнорировала Джонни Деппа

Судя по реакции Шарлиз на Джонни на модном мероприятии, они, похоже, не сохранили и личных отношений с момента начала совместного проекта.

Джонни является лицом лосьона после бритья Dior Savage, а Шарлиз на протяжении 20 лет рекламировала духи J'Adore, что связывает их обоих с французским модным домом.

Поэтому, хотя их присутствие на шоу не стало сюрпризом, но очевидное "пренебрежение" со стороны Шарлиз Терон вызвало пересуды в соцсетях.

Брижит Маркон позировала с Джонни Деппом и Бернар Арно Фото: Getty Images

Также отмечалось, что Шарлиз ранее "лайкнула" статью в Time за 2023 год, в которой критиковалось возвращение Джонни Деппа в шоубизнес после его громкого дела о клевете.

Выиграв в 2022 году дело о клевете против Эмбер Херд, Джонни Депп начал постепенное возвращение в карьеру.

Он вновь оказался в центре внимания с французским фильмом "Жанна Дюбарри" (2023), премьера которого состоялась в Каннах и вызвала бурные овации.

Примерно в то же время он возобновил сотрудничество с Dior Sauvage, подписав рекордный парфюмерный контракт. Он также сосредоточился на музыкальных проектах со своей группой Hollywood Vampires.

До сих пор его возвращение больше опиралось на европейское кино, моду и музыку, чем на крупные голливудские блокбастеры.

На показе Dior его видели общающимся с Брижит Макрон, когда он "медленно возвращался в центр внимания". Они тепло друг друга поприветствовали и позировали вместе фотографам.

Джонни, как известно, проиграл иск о клевете, который он подал в Высокий суд Великобритании в 2020 году после того, как его назвали "избивателем жен", но успешно подал иск о клевете против Эмбер в суде США в 2022 году.

Но, несмотря на последний результат, его репутация сильно пострадала, и его рейтинг как одного из ведущих мировых актеров резко упал на фоне сенсационных заголовков о домашнем насилии, сексуальном насилии, употреблении наркотиков и чрезмерном употреблении алкоголя.

Вся эта история с Эмбер поставила под угрозу всю его карьеру, поскольку его исключили из звездной роли в спин-оффе серии фильмов о Гарри Поттере "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". Disney также исключила его из роли капитана Джека Воробья в шестом фильме "Пиратов Карибского моря".

"Меня отвергли, бросили, выгнали, загнали в угол, отменили — как бы вы это ни называли", — жаловался Депп в интервью.

