Спустя 20 лет: в США снова расследуют смерть культового писателя Хантера Томпсона

Смерть Хантера С. Томпсона, который написал роман "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и считается основателем гонзо-журналистики, признали самоубийством. Но в Колорадо решили возобновить расследование.

Бюро расследований штата Колорадо проведет расследование дела о смерти известного журналиста и автора романа "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" Хантера С. Томпсона спустя более двух десятилетий после того, как было признано, что это было самоубийство, пишет CNN.

Томпсон был найден мертвым 20 февраля 2005 года в своем доме в Вуди-Крик, штат Колорадо, недалеко от Аспена. Он скончался от "предположительно, огнестрельного ранения в голову, нанесенного им самому себе". Ему было 67 лет.

По данным Центрального бюро расследований, возобновление расследования было инициировано офисом шерифа округа Питкин, куда поступил запрос от жены гонзо-журналиста Аниты Томпсон, на которой писатель женился за два года до смерти.

"Мы понимаем, какое глубокое влияние Хантер С. Томпсон оказал на наше сообщество и за его пределами. Привлекая стороннюю организацию для нового взгляда, мы надеемся провести окончательную и прозрачную экспертизу, которая может принести душевное спокойствие его семье и общественности", — заявил шериф округа Питкин Майкл Бульоне.

CNN обратился за комментариями в Gonzo Foundation, некоммерческую организацию, основанную женой Томпсона "для развития литературы, журналистики и политического активизма" через наследие Хантера Томпсона.

Хантер С. Томпсон, пожалуй, наиболее известен своим романом 1971 года "Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Дикое путешествие к сердцу американской мечты", представляющим собой полуавтобиографический рассказ о том, как контркультура 1960-х годов привела к злоупотреблению запрещенными наркотиками и алкоголем.

Томпсон, который вдохновил на создание термина "гонзо-журналистика" благодаря своему персонажу Доктору Гонзо из романа, построил карьеру на том, что сам стал персонажем своих рассказов.

В ЦБР заявили, что расследование займет "неопределенное количество времени" и предоставят обновленную информацию по его завершении.

Напомним, Хантер Томпсон в последние годы страдал от болезни. Он неоднократно говорил о самоубийстве и даже описывал, что нужно сделать с его прахом после смерти. Когда он умер, в доме находились его сын с женой и сыном, но они приняли звук выстрела за стук от упавшей книги. Позже была опубликована предсмертная записка Томпсона, в которой было написано: "Футбольный сезон окончен".

Джонни Депп, который исполнил главную роль в экранизации культового романа Хантера Томпсона, потратил пять миллионов долларов на то, чтобы выстрелить прахом писателя из пушки. Об этом Фокус рассказывал в статье о том, куда актер потратил свое огромное состояние в 600 миллионов долларов.

