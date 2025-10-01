Через 20 років: у США знову розслідують смерть культового письменника Гантера Томпсона

Смерть Хантера С. Томпсона, який написав роман "Страх і ненависть у Лас-Вегасі" і вважається засновником гонзо-журналістики, визнали самогубством. Але в Колорадо вирішили відновити розслідування.

Бюро розслідувань штату Колорадо проведе розслідування справи про смерть відомого журналіста і автора роману "Страх і ненависть у Лас-Вегасі" Хантера С. Томпсона через понад два десятиліття після того, як було визнано, що це було самогубство, пише CNN.

Томпсона знайшли мертвим 20 лютого 2005 року у своєму будинку в Вуді-Крік, штат Колорадо, недалеко від Аспена. Він помер від "імовірно, вогнепального поранення в голову, завданого ним самому собі". Йому було 67 років.

За даними Центрального бюро розслідувань, відновлення розслідування було ініційовано офісом шерифа округу Піткін, куди надійшов запит від дружини гонзо-журналіста Аніти Томпсон, з якою письменник одружився за два роки до смерті.

"Ми розуміємо, який глибокий вплив Хантер С. Томпсон справив на нашу громаду і за її межами. Залучаючи сторонню організацію для нового погляду, ми сподіваємося провести остаточну і прозору експертизу, яка може принести душевний спокій його сім'ї та громадськості", — заявив шериф округу Піткін Майкл Бульоне.

CNN звернувся за коментарями до Gonzo Foundation, некомерційної організації, заснованої дружиною Томпсона "для розвитку літератури, журналістики та політичного активізму" через спадщину Гантера Томпсона.

Хантер С. Томпсон, мабуть, найвідоміший своїм романом 1971 року "Страх і ненависть у Лас-Вегасі. Дика подорож до серця американської мрії", що являє собою напівавтобіографічну розповідь про те, як контркультура 1960-х років призвела до зловживання забороненими наркотиками та алкоголем.

Томпсон, який надихнув на створення терміна "гонзо-журналістика" завдяки своєму персонажу Доктору Гонзо з роману, побудував кар'єру на тому, що сам став персонажем своїх оповідань.

У ЦБР заявили, що розслідування займе "невизначену кількість часу" і нададуть оновлену інформацію після його завершення.

Нагадаємо, Гантер Томпсон в останні роки страждав від хвороби. Він неодноразово говорив про самогубство і навіть описував, що потрібно зробити з його прахом після смерті. Коли він помер, у будинку перебували його син із дружиною та сином, але вони прийняли звук пострілу за стукіт від книги, що впала. Пізніше було опубліковано передсмертну записку Томпсона, в якій було написано: "Футбольний сезон закінчено".

Джонні Депп, який виконав головну роль в екранізації культового роману Хантера Томпсона, витратив п'ять мільйонів доларів на те, щоб вистрілити прахом письменника з гармати. Про це Фокус розповідав у статті про те, куди актор витратив свої величезні статки в 600 мільйонів доларів.

