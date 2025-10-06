Шарліз Терон демонстративно проігнорувала Джонні Деппа в Парижі (відео)

Акторка вітала Бернара Арно і першу леді Франції, але не звернула увагу на колегу, з яким знімалася у фільмі "Дружина астронавта".

Шарліз Терон старанно уникала Джонні Деппа на показі Dior Paris Fashion Week. 50-річна акторка працювала з Джонні Деппом над фільмом "Дружина астронавта" 1999 року, однак відтоді їхні професійні стосунки припинилися. Не допоміг навіть той факт, що Деппа тепло вітала Бріжит Макрон, пише Daily Mail.

Шарліз Терон проігнорувала Джонні Деппа

Судячи з реакції Шарліз на Джонні на модному заході, вони, схоже, не зберегли й особистих стосунків від моменту початку спільного проекту.

Джонні є обличчям лосьйону після гоління Dior Savage, а Шарліз впродовж 20 років рекламувала парфуми J'Adore, що пов'язує їх обох з французьким модним домом.

Тож, хоча їхня присутність на шоу не стала сюрпризом, але очевидна "зневага" з боку Шарліз Терон викликала пересуди в соцмережах.

Бріжит Маркон позувала з Джонні Деппом і Бернар Арно Фото: Getty Images

Також зазначалося, що Шарліз раніше "лайкнула" статтю в Time за 2023 рік, у якій критикувалося повернення Джонні Деппа в шоубізнес після його гучної справи про наклеп.

Вигравши 2022 року справу про наклеп проти Ембер Герд, Джонні Депп розпочав поступове повернення в кар'єру.

Він знову опинився в центрі уваги з французьким фільмом "Жанна Дюбаррі" (2023), прем'єра якого відбулася в Каннах і викликала бурхливі овації.

Приблизно в той самий час він відновив співпрацю з Dior Sauvage, підписавши рекордний парфумерний контракт. Він також зосередився на музичних проєктах зі своєю групою Hollywood Vampires.

Досі його повернення більше спиралося на європейське кіно, моду і музику, ніж на великі голлівудські блокбастери.

На показі Dior його бачили, як він спілкувався з Бріжит Макрон, коли він "повільно повертався в центр уваги". Вони тепло один одного привітали і позували разом фотографам.

Джонні, як відомо, програв позов про наклеп, який він подав до Високого суду Великої Британії 2020 року після того, як його назвали "побивачем дружин", але успішно подав позов про наклеп проти Ембер у суді США 2022 року.

Але, незважаючи на останній результат, його репутація сильно постраждала, і його рейтинг як одного з провідних світових акторів різко впав на тлі сенсаційних заголовків про домашнє насильство, сексуальне насильство, вживання наркотиків і надмірне вживання алкоголю.

Уся ця історія з Ембер поставила під загрозу всю його кар'єру, оскільки його виключили із зоряної ролі в спін-оффі серії фільмів про Гаррі Поттера "Фантастичні тварини: Таємниці Дамблдора". Disney також виключила його з ролі капітана Джека Горобця в шостому фільмі "Піратів Карибського моря".

"Мене відкинули, кинули, вигнали, загнали в кут, скасували — як би ви це не називали", — скаржився Депп в інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у США відновили розслідування смерті близького друга Джонні Деппа — письменника Гантера Томпсона.

Також Фокус розповідав, куди актор витратив свої величезні статки в 600 мільйонів доларів.