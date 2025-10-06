Психиатр объяснил, как в селе под Киевом "чудом" спасают людей от зависимости

Психиатр-нарколог Максим Хоптинец объяснил секрет известного в народе села Катюжанка, где святой отец якобы помогает людям избавиться от разного рода зависимости. Как выяснилось, это не чудо, а одна из возможных психологических реакций.

Максим Хоптинец принял участие в записи очередного выпуска "Что вас бесит?" на популярном YouTube-канале LUKI. Среди прочего специалист ответил на вопросы от зрителей:

"Что происходит с мозгом, когда человек ловит "белочку"?";

"Почему любимая работа и вкусная еда тоже могут быть зависимостью?";

"Как бросить курить?";

"В чем сложность борьбы с лудоманией?".

В частности, речь зашла за известный на всю страну поселок Катюжанка. Там, по словам создателей шоу, принимает "батюшка", якобы спасая людей от зависимости, а также благословляет на зачатие и тому подобное.

Почему люди едут в Катюжанку?

"Конечно, я наслушан за Катюжанку. Ну, слушайте, я только "за", если кому-то помогает. Кому нет, то обращайтесь к психиатру. Во Львове, по-моему, есть такая же Катюжанка, но иначе называется", — смеется эксперт.

Далее он подробнее рассказал, как там происходит прием "пациентов".

"Приходит пациент и говорит: "Я хочу быть 10 лет трезвым или 5 лет, или год, или хотя бы месяц. Батюшка говорит: "Будешь трезвым, молодец!". Человек получил от уважаемого человека одобрение своей мотивации. Иногда это работает, поэтому я только за", — объясняет он этот секрет.

Отзывы зрителей

"Знакомы много лет. Рекомендую как врача-психиатра, бросила курить с помощью рекомендаций господина Максима. Помогает во многих ситуациях, профессионал своего дела! Видео — супер!" — поделилась зрительница Наталья Полищук.

Другая женщина рассказала свою историю: "Катюжанка помогла мужу избавиться от алкогольной зависимости, уже 13 лет, слава Богу. Кстати, я была тогда с ним и ничего не просила, потому что считала, что не имею проблем, но уже 13 лет не курю вообще. То есть хотите верьте, хотите нет".

Зрительница, которую зовут Андриана, призналась, что проплакала целый выпуск: "Моя мама имеет зависимость от алкоголя, с тех пор как себя помню. И не видит проблемы в свои 49, уверенно идет к внезапной смерти из-за хронических заболеваний, связанных с алкоголем. Каждый ее кризис я жду, что она начнет бороться с зависимостью, но нет".

