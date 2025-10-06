Психіатр пояснив, як в селі під Києвом "дивом" рятують людей від залежності

Психіатр-нарколог Максим Хоптинець пояснив секрет відомого у народі села Катюжанка, де святий отець начебто допомагає людям позбавитися від різного роду залежності. Як з’ясувалося, це не диво, а одна з можливих психологічних реакцій.

Related video

Максим Хоптинець взяв участь у записі чергового випуску "Що вас бісить?" на популярному YouTube-каналі LUKI. Серед іншого фахівець відповів на питання від глядачів:

"Що відбувається з мозком, коли людина ловить "білочку"?";

"Чому улюблена робота і смачна їжа теж можуть бути залежністю?";

"Як кинути курити?";

"У чому складність боротьби з лудоманією?".

Психіатр-нарколог Максим Хоптинець Фото: YouTube

Зокрема, мова зайшла за відоме на всю країну селище Катюжанка. Там, за словами творців шоу, приймає "батюшка", нібито рятуючи людей від залежності, а також благословляє на зачаття тощо.

Чому люди їдуть у Катюжанку?

"Звичайно, я наслуханий за Катюжанку. Ну, слухайте, я тільки "за", якщо комусь допомагає. Кому ні, то звертайтесь до психіатра. У Львові, по-моєму, є така сама Катюжанка, але інакше називається", — сміється експерт.

Далі він детальніше розповів, як там відбувається прийом "пацієнтів".

"Приходить пацієнт і каже: "Я хочу бути 10 років тверезим або 5 років, або рік, або хоча б місяць. Батюшка каже: "Будеш тверезим, молодець!". Людина отримала від поважної людини схвалення своєї мотивації. Інколи це працює, тому я тільки за", — пояснює він секрет.

Відгуки глядачів

"Знайомі багато років. Рекомендую як лікаря-психіатра, кинула палити за допомогою рекомендацій пана Максима. Допомагає в багатьох ситуаціях, професіонал своєї справи! Відео — супер!" — поділилась глядачка Наталія Поліщук.

Коментарі глядачів Фото: YouTube

Інша жінка розповіла свою історію: "Катюжанка допомогла чоловікові позбавитися від алкогольної залежності, вже 13 років, слава Богу. До речі, я була тоді з ним і нічого не просила, бо вважала, що не маю проблем, але вже 13 років не палю взагалі. Тобто хочете вірте, хочете ні".

Глядачка, яку звуть Андріана, зізналась, що проплакала цілий випуск: "Моя мама має залежність від алкоголю, відколи себе пам'ятаю. І не бачить проблеми у свої 49, впевнено йде до раптової смерті через хронічні захворювання, пов’язані з алкоголем. Кожну її кризу я чекаю, що вона почне боротися із залежністю, але ні".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Лікарка Ірина Нездюр розповіла, що причиною надлишкової ваги може бути алкоголь. Вона згадала про випадок зі своєю пацієнткою, яка випивала дві пляшки сухого вина в день.

Сомнологиня Ірина Підчеха розповіла, о котрій годині краще засинати, аби протягом дня почуватися бадьорішим і здоровішим. Жінка стверджує, що серед довгожителів, за її власними спостереженнями, набагато більше саме "жайворонків".

В іншому випуску LUKI касир однієї з українських торгівельних мереж Віктор Рибачок попередив покупців про нову схему "професійних жебраків", які вигадали спосіб незаконного збагачення.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.