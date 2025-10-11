Психолог назвал причину номер 1, почему ссорятся пары: что с этим делать

Марк Треверс, доктор философии, — психолог, который специализируется на отношениях. Он рассказал, из-за чего больше всего ссорятся влюбленные.

Related video

Когда люди спрашивают психолога, о чем пары ссорятся чаще всего, они ожидают привычных тем, таких как деньги или воспитание детей. Но после лет исследований и из реального опыта собственного брака, ответ оказался гораздо проще: тон голоса. Об этом пишет CNBC.

"Да, это правда. Это не посуда в раковине или неоплаченный счет за кредитную карту. Это то, как партнеры говорят друг с другом об этих вещах, что создает напряжение", — отметил Треверс.

Тон может иметь большее значение, чем думают люди

Нужна лишь едва заметная смена тона — вздох, закатывание глаз или резкий акцент в вашем голосе — чтобы простой вопрос вроде "Ты вынес мусор?" или "Конечно, что бы ты ни сказал..." прозвучал как обвинение.

Исследования подтверждают это: одно исследование показало, что когда мы интерпретируем сообщения, лишь небольшая их часть происходит от самих слов. Остальное? Все это невербальное: мимика, язык тела и особенно тон.

Тон может иметь большее значение, чем думают люди Фото: Getty Images

Когда мы ссоримся с кем-то, кого любим, тон, как правило, доминирует, поскольку он несет эмоциональный вес. Отрывистая речь может звучать как обвинение. Ровная может ощущаться как безразличие. Сарказм может восприниматься как презрение.

"Мы часто не помним точные слова, сказанные во время ссоры. Но мы помним, как звучал наш партнер и какие чувства это вызвало у нас", — отметил Треверс.

Впрочем, все люди ошибаются. Когда мы устали, стрессованы или рассеяны, наш тон может выдать наши истинные намерения.

Что делать в таком случае

Решение заключается в том, чтобы осознать себя в реальном времени. Если вы заметили, что ваш голос более резкий, чем ожидалось, сделайте паузу. Затем попробуйте эти простые приемы исправления:

"Извините, я не хотел, чтобы это прозвучало так резко. Позвольте мне сказать это по-другому".

"Я понимаю, что это прозвучало гораздо резче, чем я имел в виду. То, что я пытаюсь сказать, это..."

"Подожди, мне не нравится, как это прозвучало. Давай попробую еще раз".

Если вы заметили, что ваш голос более резкий, чем ожидалось, сделайте паузу Фото: pexels.com

Эти небольшие коррективы показывают вашему партнеру, что вы осознаете себя, и это может остановить спор, прежде чем он перерастет в лавинообразный.

Иногда оба партнера попадают в ловушку тона. Один человек занимает оборонительную позицию, другой отвечает более резко. Вскоре вы оба оказываетесь в перепалке.

Единственный выход? Кто-то должен быть достаточно смелым, чтобы остановить это.

"Давай начнем сначала".

Шутка.

Невербальный жест, например сжатие руки.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Эксперт по детской психологии Рим Рауда раскрыла секрет эффективного общения родителей с детьми.

Небольшие ежедневные ритуалы могут помочь людям чувствовать более прочную связь в отношениях.

Кроме того, темы споров в паре много говорят о том, чего не хватает в отношениях.