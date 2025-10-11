Психолог назвав причину номер 1, чому сваряться пари: що з цим робити

Марк Треверс, доктор філософії, — психолог, який спеціалізується на стосунках. Він розповів, через що найбільше сваряться закохані.

Коли люди запитують психолога, про що пари сваряться найчастіше, вони очікують звичних тем, таких як гроші чи виховання дітей. Але після років досліджень і з реального досвіду власного шлюбу, відповідь виявилася набагато простіша: тон голосу. Про це пише CNBC.

"Так, це правда. Це не посуд у раковині чи неоплачений рахунок за кредитну картку. Це те, як партнери говорять один з одним про ці речі, що створює напругу", — зазначив Треверс.

Тон може мати більше значення, ніж думають люди

Потрібна лише ледь помітна зміна тону — зітхання, закочування очей або різкий акцент у вашому голосі — щоб просте запитання на кшталт "Ти виніс сміття?" або "Звичайно, що б ти не сказав…" прозвучало як звинувачення.

Дослідження підтверджують це: одне дослідження показало, що коли ми інтерпретуємо повідомлення, лише невелика їх частина походить від самих слів. Решта? Все це невербальне: міміка, мова тіла і особливо тон.

Коли ми сваримося з кимось, кого любимо, тон, як правило, домінує, оскільки він несе емоційну вагу. Уривчаста мова може звучати як звинувачення. Рівна може відчуватися як байдужість. Сарказм може сприйматися як презирство.

"Ми часто не пам'ятаємо точні слова, сказані під час сварки. Але ми пам'ятаємо, як звучав наш партнер і які почуття це викликало в нас", — зазначив Треверс.

Втім, усі люди помиляються. Коли ми втомилися, стресовані або розсіяні, наш тон може видати наші справжні наміри.

Що робити в такому разі

Вирішення полягає в тому, щоб усвідомити себе в реальному часі. Якщо ви помітили, що ваш голос різкіший, ніж очікувалося, зробіть паузу. Потім спробуйте ці прості прийоми виправлення:

"Вибачте, я не хотів, щоб це прозвучало так різко. Дозвольте мені сказати це по-іншому".

"Я розумію, що це прозвучало набагато різкіше, ніж я мав на увазі. Те, що я намагаюся сказати, це…"

"Зачекай, мені не подобається, як це прозвучало. Давай спробую ще раз".

Ці невеликі корективи показують вашому партнеру, що ви усвідомлюєте себе, і це може зупинити суперечку, перш ніж вона переросте в лавиноподібну.

Іноді обидва партнери потрапляють у пастку тону. Одна людина займає оборонну позицію, інша відповідає більш різко. Невдовзі ви обоє опиняєтеся в перепалці.

Єдиний вихід? Хтось має бути достатньо сміливим, щоб зупинити це.

"Давай почнемо спочатку".

Жарт.

Невербальний жест, як-от стискання руки.

