Белый дом превратится в арену: Трамп отпразднует свое 80-летие боем UFC

Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение боя UFC в Белом доме. Мероприятие состоится 14 июня, в день его 80-летия, хотя изначально было запланировано на 250-ю годовщину независимости США.

Как сообщает The Independent, президент США Дональд Трамп объявил, что бой UFC состоится на территории Белого дома 14 июня 2026 года. Дата совпала с его 80-летием, хотя изначально поединок планировали посвятить 250-й годовщине независимости США.

Трамп сделал заявление во время мероприятия, посвященного 250-й годовщине ВМС США. Он сообщил, что поединок пройдет на Южной лужайке Белого дома, однако не упомянул, что он приходится на его день рождения.

На прошлой неделе ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что подписал контракт на участие в поединке.

"Это не переговоры, сделка уже решена", — сказал он в эфире Fox News. В то же время генеральный директор UFC Дана Уайт пояснил, что переговоры с Белым домом официально еще не начались.

"Конор хочет драться на этом карде, но пока ничего не сделано", — отметил Уайт.

Руководитель UFC, который является давним союзником Трампа, отметил, что безопасность станет ключевым вопросом при организации события. По его словам, только около 5000 человек смогут присутствовать непосредственно в Белом доме. Остальные участники будут иметь доступ к трансляции в Президентском парке, где планируется установить большую сцену, экраны и организовать концерты. Ожидается, что там соберется более 85 тысяч человек.

Белый дом ранее подтвердил изданию The Hill, что в программе мероприятия предусмотрены фейерверки, световые шоу и церемония взвешивания бойцов у Мемориала Линкольна. Представители Трампа также заявляли, что событие призвано отметить 250-летие США, однако теперь празднование перенесено на несколько недель раньше.

Напомним, Дональд Трамп стал старейшим президентом США в истории. Когда он завершит второй срок, ему исполнится 82 года. Президент неоднократно намекал на возможность баллотироваться на третий срок, что противоречит американской политической традиции.

