Білий дім перетвориться на арену: Трамп відсвяткує своє 80-річчя боєм UFC

Президент США Дональд Трамп підтвердив проведення бою UFC у Білому домі. Захід відбудеться 14 червня, у день його 80-річчя, хоча спершу був запланований на 250-ту річницю незалежності США.

Як повідомляє The Independent, президент США Дональд Трамп оголосив, що бій UFC відбудеться на території Білого дому 14 червня 2026 року. Дата збіглася з його 80-річчям, хоча початково поєдинок планували присвятити 250-й річниці незалежності США.

Трамп зробив заяву під час заходу, присвяченого 250-й річниці ВМС США. Він повідомив, що поєдинок пройде на Південній галявині Білого дому, однак не згадав, що він припадає на його день народження.

Минулого тижня ірландський боєць Конор Макгрегор заявив, що підписав контракт на участь у бою.

"Це не переговори, угода вже вирішена", — сказав він в ефірі Fox News. Водночас генеральний директор UFC Дана Вайт пояснив, що переговори з Білим домом офіційно ще не розпочалися.

"Конор хоче битися на цьому карді, але поки нічого не зроблено", — зазначив Вайт.

Керівник UFC, який є давнім союзником Трампа, наголосив, що безпека стане ключовим питанням під час організації події. За його словами, лише близько 5000 людей зможуть бути присутніми безпосередньо в Білому домі. Решта учасників матимуть доступ до трансляції у Президентському парку, де планується встановити велику сцену, екрани та організувати концерти. Очікується, що там збереться понад 85 тисяч людей.

Білий дім раніше підтвердив виданню The Hill, що у програмі заходу передбачені феєрверки, світлові шоу та церемонія зважування бійців біля Меморіалу Лінкольна. Представники Трампа також заявляли, що подія покликана відзначити 250-річчя США, однак тепер святкування перенесене на кілька тижнів раніше.

Нагадаємо, Дональд Трамп став найстаршим президентом США в історії. Коли він завершить другий термін, йому виповниться 82 роки. Президент неодноразово натякав на можливість балотуватися на третій термін, що суперечить американській політичній традиції.

