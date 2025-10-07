"Катя, делай пиар": полиция опубликовала видео с актрисой Репиной после задержания ее мужа

Мужчину актрисы остановили патрульные на блокпосту и отправили в ТЦК для выяснения обстоятельств. Звезда сериала "Слуга народа" прибыла на место и потом заявила, что на нее надели наручники, "швыряли на асфальт" и требовали деньги. Видео с бодикамер патрульных это опровергает.

В патрульной полиции Киева сообщили, что сейчас в социальных сетях распространяется информация о якобы "похищении мужчины" и "насильственных действиях полиции" в отношении его жены. Но сейчас они публикуют официальную версию событий и обнародуют видео, которое эту версию подтверждает.

Елена Репина утверждала, что ее "швырнули на асфальт"

"Подчеркиваем: эта информация не соответствует действительности, на место происшествия — на блокпост — прибыла женщина, которая представилась женой водителя. Она вела себя агрессивно: выбегала на проезжую часть, ложилась на дорогу, угрожала полицейским и нецензурно выражалась. Полицейские не применяли к ней силу, а вызвали карету скорой помощи, чтобы предотвратить возможный вред ей самой и окружающим", — рассказали патрульные.

На видео видно, что муж актрисы соглашается поехать в ТЦК, только спрашивает, привезут ли его обратно на блокпост после проверки, на что патрульные отвечают утвердительно. Также он звонит жене.

Далее на видео видно, что женщина прибывает на блокпост и требует у мужчины выйти из машины патрульных, что он делать отказывается, и угрожает "вызвать телевидение".

После она спрашивает, куда его везут и ложится на пешеходном переходе. Патрульные отвечают, что его повезли в ТЦК для проверки и предлагают ей сесть в авто, но она говорит, что "презирает их машины". Когда ей пытаются помочь встать с асфальта, Елена кричит в телефон "Маша, они Диму забрали! Делай пост!".

Далее на видео видно, что женщина лежит на дороге и говорит кому-то по телефону, что "ее убили" и "она не будет без Димки жить", а потом говорит: "Катя, делай пиар!".

Елена Репина лежала на дороге, разговаривая по телефону Фото: Скриншот

После очевидно патрульные все же вызвали скорую, как и предлагали ранее и Елену Репину уже передали под наблюдение врачей.

Напомним, Фокус писал о скандале с Еленой Репиной, которая сообщала, что у нее требовали деньги, а потом везли ее в "психушку", но там она не задержалась и "лежала на скамейке возле дурдома" до конца комендантского часа.

В прошлом году Елена Репина в феврале открыто заявила, что ненавидит Майдан.