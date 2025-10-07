"Катя, роби піар": поліція опублікувала відео із акторкою Рєпіною після затримання її чоловіка

Чоловіка акторки зупинили патрульні на блокпості та відправили у ТЦК для з’ясування обставин. Зірка серіалу "Слуга народу" прибула на місце та потім заявила, що на неї одягли кайданки, "жбурляли на асфальт" та вимагали гроші. Відео с бодікамер патрульних це спростовує.

У патрульній поліції Києва повідомили, що нині у соціальних мережах поширюється інформація про нібито "викрадення чоловіка" та "насильницькі дії поліції" стосовно його дружини. Але нині вони публікують офіційну версію подій та оприлюднюють відео, яке цю версію підтверджує.

Олена Рєпіна стверджувала, що її "жбурнули на асфальт"

"Наголошуємо: ця інформація не відповідає дійсності.На місце події — на блокпост — прибула жінка, яка представилася дружиною водія. Вона поводилася агресивно: вибігала на проїжджу частину, лягала на дорогу, погрожувала поліцейським і нецензурно висловлювалась. Поліцейські не застосовували до неї силу, а викликали карету швидкої допомоги, щоб запобігти можливій шкоді їй самій та оточуючим", - розповіли патрульні.

На відео видно, що чоловік акторки погоджується поїхати у ТЦК, тільки питає, чи привезуть його назад на блокпост після перевірки, на що патрульні відповідають ствердно. Також він дзвонить дружині.

Далі на відео видно, що жінка прибуває на блокпост та вимагає в чоловіка вийти з машини патрульних, що він робити відмовляється, і погрожує "викликати телебачення".

Після вона питає, куди його везуть та лягає на пішохідному переході. Патрульні відповідають, що його повезли в ТЦК для перевірки і пропонують їй сісти у авто, але вона каже, що "зневажає їх машини". Коли їй намагаються допомогти встати з асфальта, Олена кричить в телефон "Маша, вони Діму забрали! Роби пост!".

Далі на відео видно, що жінка лежить на дорозі і каже комусь по телефону, що "її убили" і "вона не буде без Дімки жить", а потім каже: "Катя, роби піар!".

Олена Рєпіна лежала на дорозі, розмовляючи по телефону Фото: Скріншот

Після вочевидь патрульні все ж викликали швидку, як і пропонували раніше і Олену Рєпіну вже передали під нагляд лікарів.

Нагадаємо, Фокус писав про скандал із Оленою Рєпіною, яка повідомляла, що в неї вимагали гроші, а потім везли її в "псіхушку", але там вона не затрималась і "лежала на лавці біля дурдому" до кінця комендантської години.

Торік Олена Рєпіна в лютому відкрито заявила, що ненавидить Майдан.