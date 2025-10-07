"Катя, роби піар": поліція опублікувала відео із акторкою Рєпіною після затримання її чоловіка
Чоловіка акторки зупинили патрульні на блокпості та відправили у ТЦК для з’ясування обставин. Зірка серіалу "Слуга народу" прибула на місце та потім заявила, що на неї одягли кайданки, "жбурляли на асфальт" та вимагали гроші. Відео с бодікамер патрульних це спростовує.
У патрульній поліції Києва повідомили, що нині у соціальних мережах поширюється інформація про нібито "викрадення чоловіка" та "насильницькі дії поліції" стосовно його дружини. Але нині вони публікують офіційну версію подій та оприлюднюють відео, яке цю версію підтверджує.
"Наголошуємо: ця інформація не відповідає дійсності.На місце події — на блокпост — прибула жінка, яка представилася дружиною водія. Вона поводилася агресивно: вибігала на проїжджу частину, лягала на дорогу, погрожувала поліцейським і нецензурно висловлювалась. Поліцейські не застосовували до неї силу, а викликали карету швидкої допомоги, щоб запобігти можливій шкоді їй самій та оточуючим", - розповіли патрульні.
На відео видно, що чоловік акторки погоджується поїхати у ТЦК, тільки питає, чи привезуть його назад на блокпост після перевірки, на що патрульні відповідають ствердно. Також він дзвонить дружині.
Далі на відео видно, що жінка прибуває на блокпост та вимагає в чоловіка вийти з машини патрульних, що він робити відмовляється, і погрожує "викликати телебачення".
Після вона питає, куди його везуть та лягає на пішохідному переході. Патрульні відповідають, що його повезли в ТЦК для перевірки і пропонують їй сісти у авто, але вона каже, що "зневажає їх машини". Коли їй намагаються допомогти встати з асфальта, Олена кричить в телефон "Маша, вони Діму забрали! Роби пост!".
Далі на відео видно, що жінка лежить на дорозі і каже комусь по телефону, що "її убили" і "вона не буде без Дімки жить", а потім каже: "Катя, роби піар!".
Після вочевидь патрульні все ж викликали швидку, як і пропонували раніше і Олену Рєпіну вже передали під нагляд лікарів.
Нагадаємо, Фокус писав про скандал із Оленою Рєпіною, яка повідомляла, що в неї вимагали гроші, а потім везли її в "псіхушку", але там вона не затрималась і "лежала на лавці біля дурдому" до кінця комендантської години.
Торік Олена Рєпіна в лютому відкрито заявила, що ненавидить Майдан.