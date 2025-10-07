Лучшие групповые костюмы на Хэллоуин: чем можно всех удивить (фото)
В октябре 2025 года Хэллоуин снова станет поводом для творчества и командного духа. Трендом этого года станут групповые костюмы, вдохновленные поп-культурой — от легендарных групп до культовых киноперсонажей.
По данным Hello Magazine, модные эксперты советуют выбирать образы, сочетающие узнаваемость и креативность. От эпических рок-групп до культовых героев экрана — групповые костюмы позволяют выделиться на празднике, создать общее настроение и добавить юмора в вечеринку 31 октября.
Музыкальные легенды: от KISS до Queen
Группа KISS стала символом эффектного перевоплощения — черные кожаные костюмы, платформы и характерный макияж сделали его идеей для глэм-рок костюмов. Каждый участник мог примерить роль Демона, Старчайлда, Космонавта или Кэтмена, создавая неповторимую атмосферу рок-н-ролла.
Не менее ярким вариантом являются образы группы Queen. Участники могут подражать Фредди Меркьюри в культовой сцене из клипа I Want To Break Free — блестящая пародия на обыденность, ставшая символом свободы и самоиронии.
Экранные герои: от "Ангелов Чарли" до "Бешеных псов"
Для ценителей киноклассики идеально подойдет стиль трио из фильма "Ангелы Чарли". Обтягивающие черные костюмы, кожаные брюки и обувь на каблуках формируют изысканный и одновременно смелый образ. Такой вариант подходит тем, кто стремится создать элегантный, но узнаваемый хэллоуинский лук.
Поклонникам Тарантино стоит обратить внимание на образы из "Бешеных псов". Классические черные костюмы, белые рубашки, галстуки и солнечные очки образуют сдержанный, но узнаваемый ансамбль, который легко воплотить в групповом формате.
Тренд сезона — командная креативность
Эксперты отмечают: главный акцент Хэллоуина 2025 года — общее настроение и визуальная согласованность. Групповые костюмы не только облегчают подготовку к празднованию, но и превращают вечеринку в яркое шоу. Выбор образа — это способ заявить о себе, развлечься и почувствовать атмосферу настоящего праздника.
Напомним, что Хэллоуин традиционно отмечают 31 октября. Праздник происходит из кельтской культуры, а сегодня сочетает элементы карнавала, театра и маскарада, что ежегодно вдохновляет дизайнеров и поклонников поп-культуры на создание новых креативных образов.
