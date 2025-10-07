Найкращі групові костюми на Геловін: чим можна усіх здивувати (фото)

У жовтні 2025 року Геловін знову стане нагодою для творчості та командного духу. Трендом цього року стануть групові костюми, натхненні попкультурою — від легендарних гуртів до культових кіноперсонажів.

За даними Hello Magazine, модні експерти радять обирати образи, що поєднують впізнаваність і креативність. Від епічних рок-груп до культових героїв екрана — групові костюми дозволяють виділитися на святі, створити спільний настрій і додати гумору до вечірки 31 жовтня.

Музичні легенди: від KISS до Queen

Гурт KISS став символом ефектного перевтілення — чорні шкіряні костюми, платформи та характерний макіяж зробили його ідеєю для глем-рок костюмів. Кожен учасник міг приміряти роль Демона, Старчайлда, Космонавта чи Кетмена, створюючи неповторну атмосферу рок-н-ролу.

Не менш яскравим варіантом є образи гурту Queen. Учасники можуть наслідувати Фредді Мерк’юрі в культовій сцені з кліпу I Want To Break Free — блискуча пародія на буденність, що стала символом свободи й самоіронії.

Екранні герої: від "Ангелів Чарлі" до "Скажених псів"

Для поціновувачів кінокласики ідеально підійде стиль тріо з фільму "Ангели Чарлі". Обтягуючі чорні костюми, шкіряні штани та взуття на підборах формують вишуканий і водночас сміливий образ. Такий варіант пасує тим, хто прагне створити елегантний, але впізнаваний геловінський лук.

Шанувальникам Тарантіно варто звернути увагу на образи з "Скажених псів". Класичні чорні костюми, білі сорочки, краватки й сонячні окуляри утворюють стриманий, але впізнаваний ансамбль, який легко втілити у груповому форматі.

Тренд сезону — командна креативність

Експерти наголошують: головний акцент Геловіну 2025 року — спільний настрій і візуальна узгодженість. Групові костюми не лише полегшують підготовку до святкування, а й перетворюють вечірку на яскраве шоу. Вибір образу — це спосіб заявити про себе, розважитися та відчути атмосферу справжнього свята.

Нагадаємо: Геловін традиційно відзначають 31 жовтня. Свято походить з кельтської культури, а сьогодні поєднує елементи карнавалу, театру та маскараду, що щороку надихає дизайнерів і шанувальників поп-культури на створення нових креативних образів.

