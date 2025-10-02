Хелловінські тренди 2025: знаменитості та кіногерої, яких будуть копіювати мільйони (фото, відео)

У 2025 році найпопулярнішими костюмами на Хелловін у США та інших країнах стануть образи знаменитостей та персонажів з кіно. Такий прогноз надали експерти Асоціації костюмів Хелловіну (HCA) на основі аналізу попиту.

Як повідомляє Daily Mail, основні тренди маскарадних костюмів на Хелловін 2025 року будуть пов'язані із зірками шоу-бізнесу та кіногероями. Джерелом інформації виступила Асоціація костюмів Хелловіну (HCA), яка провела відповідне дослідження. Найбільш впливовою парою для наслідування визнано Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі.

Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі Фото: Скриншот

Жінки обиратимуть сценічні образи Свіфт з її туру Eras Tour. Чоловіки частіше одягатимуть майку Келсі з команди "Канзас-Сіті Чіфс".

Світ та Келсі Фото: Скриншот

Іншою популярною парою серед шанувальників можуть стати Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе. Їх образи з церемонії вручення премії "Золотий глобус" або з баскетбольного матчу НБА будуть актуальними.

Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе Фото: Скриншот

Також існують побоювання щодо потенційного копіювання скандального образу Каньє Веста та його дружини Б'янки Ченсорі з церемонії "Греммі".

"Ці дані показують, що Хелловін – це свято, яке пробуджує креативність та дух спільноти не лише у дітей, а й у дорослих", – сказала виконавчий директор HCA Мішель Бойлштейн.

"Від вбрання та прикрашання до відвідування вечірок та святкування з домашніми тваринами, дорослі охоплюють кожен аспект Хелловіну", – додала вона.

Серед кіноперсонажів очікується висока популярність героїв серіалу "Середа". Школярку у виконанні Дженни Ортеги та образ Кетрін Зета-Джонс у ролі Мортіші Аддамс будуть активно копіювати.

Великий інтерес викликають костюми з популярного серіалу "Середа" Фото: Скриншот

Героїні фільму "Зла" – Глінда Аріани Гранде та Ельфаба Синтії Еріво – також увійдуть до трендових образів. Повернення костюма Супермена пов'язують із виходом нової екранізації.

Костюми з фільму "Бітлджус" та персонажів-емоцій з мультфільму "Накрило 2" також будуть актуальні. Класичні супергерої Людина-павук та Бетмен залишаться у фаворі серед дітей.

Бітлджус Фото: Скриншот

Вбрання Алісії Сільверстоун з фільму "Безглузді" стане жіночим трендом.

Вбрання Алісії Сільверстоун з фільму "Безглузді"

Серед дітей також будуть популярні персонажі з Minecraft та Pokémon.

HCA також оприлюднила статистику щодо святкування:

51% дорослих, які святкують Хелловін, планують одягнути костюми.

32% респондентів мають намір вбрати своїх домашніх тварин.

46% дорослих планують влаштувати або відвідати вечірку.

54% учасників опитування збираються прикрасити свої будинки або подвір'я.

Середній бюджет на костюм складає $60 (2 тис. 466 грн). На прикраси дорослі планують витратити в середньому $55 (2 тис. 260 грн). Сума на цукерки становить приблизно $40 (1 тис. 644 грн).

45% учасників опитування починають шопінг на Хелловін у вересні.

36% респондентів роблять покупки протягом перших двох тижнів жовтня.

Американські компанії з виробництва костюмів попереджають про загрозу для галузі. Нещодавно запропоновані тарифи на китайський імпорт можуть серйозно вдарити по виробниках. Члени Асоціації Хелловіну та костюмів заявляють про ризик різкого зростання цін.

"Це екзистенційний момент для нашої галузі", – сказав член правління Асоціації Хелловіну та костюмів Роберт Берман.

"Хелловін не схожий на інші свята. Якщо продукція не з’являється вчасно або стає занадто дорогою для сімей, Хелловін просто не відбудеться", – наголосив він.

Потенційне підвищення тарифів до 145-170% створило критичну ситуацію. Виробники вже інвестували мільйони доларів у сировину та виробництво. Раптові зміни роблять їхній асортимент економічно нежиттєздатним. Роздрібні мережі вже почали скасовувати замовлення та скорочувати обсяги.

"Це жорстоко. Це товари, до доставлення яких потрібно чекати тижнями, а не місяцями. А оскільки Хелловін — це подія на одну ніч, якщо ви пропустите це вікно, то не зможете відновитися", – зазначив Берман.

Нагадаємо, Хелловін у 2025 році відзначатиметься у п'ятницю, 31 жовтня. Свято широко відзначається у США, Канаді, Великій Британії та інших країнах. В Україні Хелловін також набуває дедалі більшої популярності, переважно серед молоді, яка влаштовує тематичні вечірки та костюмовані заходи.

Як повідомляв Фокус, минулого року у клубі Petergof в Чикаго відбулась вечірка для святкування Хелловіну, диджеєм на якій міг бути українець Влад Яма.

Фокус також писав, що напередодні Хелловіна вченим вперше в історії вдалося сфотографувати найтемнішу рись у світі.